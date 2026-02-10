Prima pagină » Sănătate » Cafeaua și ceaiul cu cofeină ar putea ajuta împotriva instalării demenței

Cafeaua și ceaiul cu cofeină ar putea ajuta împotriva instalării demenței

Noi cercetări arată că consumul zilnic de cafea sau ceai, chiar și cel cu cofeină, este asociat cu o sănătate cognitivă mai bună pe termen lung.
Laurentiu Marinov
10 feb. 2026, 05:59, Știrile zilei

Cei care au savurat două până la trei cești de cafea sau una până la două cești de ceai pe zi au înregistrat cel mai mare impact, potrivit unui studiu citat de CNN.

Consumatorii de cafea la vârsta mijlocie aveau un risc cu aproximativ 18% mai mic de a dezvolta demență mai târziu, în timp ce consumatorii de ceai aveau un risc cu 14% mai mic, a declarat autorul principal al studiului, Dr. Daniel Wang, profesor asistent în cadrul departamentului de nutriție de la Harvard TH Chan School of Public Health Medical School din Boston.

Wang și echipa nu au observat același beneficiu în cazul opțiunilor decofeinizate, pe baza datelor obținute de la peste 130.000 de persoane înscrise în Studiul privind sănătatea asistentelor medicale și în Studiul de urmărire a profesioniștilor din domeniul sănătății.

Alte cercetări au susținut ideea că o cafea cu cofeină poate fi legată de o îmbătrânire mai sănătoasă și că o cafea și o ceai cu cofeină pot reduce riscul de afecțiuni precum bolile de inimă .

Deși ar putea avea sens să presupunem că este o idee bună să adăugăm sau să creștem aportul de cofeină, pe baza unor studii recente de acest gen, Kao a spus că dovezile nu sunt suficient de puternice pentru a sugera că oamenii trebuie să își schimbe comportamentele.

„Mai mult nu înseamnă neapărat mai bine”, a declarat Dr. Sara Mahdavi, profesor asociat în cadrul departamentului de științe nutriționale de la Universitatea din Toronto, într-un e-mail. Ea nu a fost implicată în cercetare. „Nimeni nu ar trebui să înceapă să bea cafea doar pentru a-și proteja creierul.”

Persoanele cu anxietate, insomnie sau tulburări de ritm cardiac sau care au avut reacții adverse la cofeină ar trebui să fie deosebit de precaute, a adăugat ea.

