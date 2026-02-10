10 februarie. Pentru ce se citește Acatistul Sfântului Haralambie. Rugăciunea care vindecă bolile grave

Sfântul Haralambie s-a născut în secolul al II-lea în Magnesia din Asia Mică. Încă de la vârstă fragedă a arătat puternic devotament religios. A fost hirotonit preot și a petrecut mare parte din viață slujind comunitatea.

Minunile vindecătoare ale Sfântului Haralambie

Una dintre cele mai cunoscute minuni este vindecarea bolnavilor. Prin rugăciunea sa, bolnavii primeau vindecare. Această putere vindecătoare era atât de evidentă încât mulți oameni se adunau să-i ceară ajutorul.

Sfântul Haralambie a făcut multe minuni în legătură cu protejarea și vindecarea animalelor. Este cunoscut ca apărător de ciumă și de foamete pentru oameni și animale deopotrivă.

Martiriul la 113 ani

În timpul persecuțiilor, Sfântul Haralambie a fost arestat la vârsta de 113 ani. A fost supus la chinuri groaznice pe care un om obișnuit nu le-ar putea îndura.

Soldații i-au legat barba în jurul gâtului și l-au tras de ea pe drum. I-au înfipt un piron de fier în trup. I-au ars fața și i-au jupuit pielea de pe trup.

Sfântul Haralambie s-a vindecat miraculos prin darul lui Dumnezeu. A spus: „Vă mulțumesc vouă frăților că, jupuind trupul meu cel vechi, mi-ați înnoit sufletul”.

La cererea împăratului Sever, a făcut multe minuni. A vindecat un om posedat de duh rău de 35 de ani. A înviat un tânăr. Galina, fiica împăratului, s-a convertit la creștinism.

Rugăciunea dinaintea morții

Sfântul Haralambie a fost condamnat la tăierea capului cu sabia. În timpul rugăciunii dinainte de moarte, cerurile s-au deschis. Sfântul L-a văzut pe Hristos și pe îngerii săi.

I-a cerut lui Dumnezeu să aibă grijă de locul unde vor rămâne moaștele sale. Acel loc să nu sufere niciodată de foame și boli. Domnul i-a promis să-i îndeplinească dorințele. S-a ridicat la cer împreună cu sufletul martirului. A murit înainte de a fi executat în anul 202 d.Hr.

Pentru ce se citește Acatistul

Acatistul Vindecător al Sfântului Haralambie se citește de trei ori pe zi. Se citește ori de câte ori ai probleme de sănătate sau simți că soarta îți este potrivnică.

Credincioșii se roagă la el pentru ajutor divin în vindecarea bolilor, mai ales a celor incurabile. Istoria consemnează că oamenii au cerut ajutorul său în „ciuma lui Caragea” din 1813.

Tradiții de 10 februarie

Oamenii cer preotului să facă aghiazmă la biserică. Cei care beau această apă sfințită se pot vindeca de diverse boli.

Credincioșii duc la biserică colivă și colaci pentru a fi sfințite. Acestea se împart persoanelor bolnave. Se fac pomeni pentru cei care au avut o moarte grea.