Președintele CNAS: „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic!”

Președintele CNAS a transmis printr-un comunicat de presă că românii aleg din nou prevenția prin vaccinare, iar datele CNAS confirmă o mobilizare în creștere: „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic!”, spune Horațiu Moldovan.

O analiză comparativă a consumului de vaccinuri eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă, la nivelul primelor nouă luni ale anilor 2024 și 2025, evidențiază tendințe clare de creștere a interesului românilor pentru imunizare, se arată în comunicat.

„124.820 doze de vaccin HPV1 au fost administrate în acest an, până în luna septembrie, față de 83.824 cu un an în urmă. O creștere de aproape 49% care arată o schimbare de atitudine și decizii mature pentru sănătatea generațiilor viitoare;

2.695 persoane au primit vaccinul meningococic în 2025, față de 1.218 persoane în 2024. O creștere de 121%;

26.779 persoane au fost imunizate cu vaccinul pneumococic în 2025, față de 21.100 în 2024. O creștere de 27%;

1.806 doze de vaccin hepatitic B administrate în 2025, comparativ cu 1.007 în 2024. O creștere de 80%”, a transmis șeful CNAS.

Potrivit oficialului, pentru vaccinurile administrate în primele nouă luni ale acestui an, CNAS a plătit peste 111,1 milioane lei, din care 87 milioane lei au acoperit costurile pentru vaccinurile care asigură protecția împotriva infecției cu HPV.

Decizii bazate pe informații corecte

„Toate aceste date reprezintă dovezi clare că, în ciuda zgomotului și a valurilor de dezinformare pe teme medicale, oamenii înțeleg că o comunitate sănătoasă începe cu decizii bazate pe informații corecte.

Atunci când tot mai mulți părinți solicită vaccinul HPV pentru copiii lor, când tot mai multe persoane active sau cu afecțiuni cronice aleg să se vaccineze, nu doar că putem vorbi despre o populație mai sănătoasă pe termen mediu și lung, ci și despre un sistem de sănătate care își poate gestiona resursele mai chibzuit, eliberat de povara și presiunea plăților suplimentare generate de bolile care pot fi prevenite prin vaccinare. Îmi doresc ca, împreună cu Ministerul Sănătății, să reușim să extindem serviciile de prevenție și în ceea ce privește vaccinarea, iar acest lucru e posibil odată cu premisele pe care le-am creat pentru sprijinirea medicilor de familie și creșterea plății acestora pentru consultațiile de prevenție”, a declarat Horațiu Moldovan.

În calitate de medic, el susține că vaccinarea trebuie făcută în cabinetul medical. „Este singurul profesionist care poate evalua istoricul medical, riscurile, nevoile reale ale fiecărui pacient și poate face examinarea medicală corectă înaintea administrării vaccinului, precum și supravegherea reacțiilor care pot apărea post-vaccinare.

Pentru a consolida creșterea cererii pentru vaccinuri avem nevoie de decizii pragmatice, care să-i apropie pe pacienți de sistemul sanitar și să vindece relația dintre comunitate și profesioniștii din sănătate – o relație care, în ultimii ani cel puțin, a avut de înfruntat provocări imense”, a transmis șeful CNAS.