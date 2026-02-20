Rogobete vrea să spargă monopolul CNAS: mai multe case de asigurări

Întrebat, vineri, cum ar funcționa concret noul sistem, Rogobete a spus că analizează modele din mai multe țări europene, dar și din Israel, unde un sistem similar funcționează de peste 20 de ani.

„Nu îmi doresc să inventăm apa caldă”, a spus el.

Referitor la avantajele pentru pacienți, Rogobete a răspuns că aceștia ar avea mai multe opțiuni și ar putea alege între case de asigurări aflate în competiție.

„Acolo unde există concurență, lucrurile funcționează mai bine”, a argumentat el.

Întrebat cum vor fi împărțiți oamenii între case, ministrul a recunoscut că este prematur să discute despre detalii. A precizat însă că procesul ar putea începe în cursul acestui an.

Spitalul Marie Curie se extinde: 20 de paturi ATI nou-născuți și o sală de operație, gata în mai

Despre Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, ministrul a spus că va avea în curând de 20 de paturi suplimentare de terapie intensivă pentru nou-născuți și o nouă sală de operație. Construcția urmează să fie finalizată la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie.

Rogobete a vizitat vineri șantierul și a descris proiectul drept „un exemplu de bună practică pentru spitalele din România”. A subliniat că lucrările au avansat accelerat și se încadrează în termenele impuse de PNRR.

Noua clădire include și alte funcțiuni: amfiteatre, zone educaționale și un centru de training prin simulare pentru personalul medical. Finanțarea provine din mai multe surse — PNRR pentru neonatologie, infecții nosocomiale și digitalizare — la care se adaugă fonduri private.

Chirurgia robotică, decontată de Minister: ce spitale beneficiază și de când

De asemenea, Rogobete a spus că spitalele publice care au un robot chirurgical vor primi fonduri direct de la Ministerul Sănătății pentru intervenții. Programul este finalizat și va fi aprobat odată cu bugetul pe 2026. Ministrul Alexandru Rogobete estimează că finanțarea va începe din luna martie.

Întrebat despre stadiul programului, Rogobete a confirmat că acesta este gata. „Spitalele publice vor primi fonduri direct de la Minister pentru intervențiile chirurgicale asistate robotic”, a spus el.

Este pentru prima dată când statul român decontează acest tip de intervenții în unitățile sanitare publice.