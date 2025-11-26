Ce poți face ca electrocasnicele să consume mai puțin iarna

Verifică temperatura frigiderului

Când aerul din casă este mai rece frigiderul nu trebuie să depună un efort la fel de mare. Temperatura ideală pentru compartimentul principal este între patru și cinci grade Celsius, iar pentru congelator aproximativ minus optsprezece grade.

Este important ca aerul rece să poată circula printre alimente. Dacă introduci mâncare fierbinte aparatul va consuma mai mult pentru a compensa. Merită verificată și etanșarea ușilor deoarece garniturile defecte cresc consumul.

Curăță filtrele la sistemele de climatizare înainte de sezon

Dacă folosești aer condiționat cu funcție de încălzire sau o pompă de căldură este important ca filtrele și conductele să fie curate înainte de a porni aparatul în sezonul rece. Depunerile de praf reduc eficiența și cresc consumul.

O temperatură recomandată pentru locuință este în jur de douăzeci și unu de grade Celsius. Reducerea cu un singur grad poate aduce economii vizibile.

Profită de funcțiile inteligente

Multe aparate moderne permit programare automată, monitorizare de la distanță și alerte pentru întreținere. Aceste opțiuni pot optimiza consumul, pot reduce risipa și pot prelungi durata de viață a electrocasnicelor. De exemplu poți seta pornirea mașinii de spălat noaptea sau ajustarea automată a temperaturii la frigider.

Fă întreținerea preventivă înainte de sezon

Curățarea grilelor, a filtrelor, verificarea etanșării ușilor și eliminarea umezelii pot îmbunătăți performanța aparatelor. Un electrocasnic bine întreținut funcționează mai eficient, consumă mai puțin și are șanse mai mici să se defecteze în perioadele de frig intens.

Pe timp de iarnă consumul de energie al unei locuințe poate crește considerabil. Aplicarea acestor recomandări poate reduce factura, poate prelungi durata de viață a aparatelor și poate asigura un confort mai bun în casă.