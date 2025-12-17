Concluzia unei mari companii care livrează mâncare: Șaorma detronează burgerii, dar micii rămân la putere în România

La șapte luni de la lansarea oficială în România, Wolt a prezentat rezultatele primei sale analize detaliate a obiceiurilor de cumpărare ale românilor. Analiza a fost realizată cu ajutorul datelor provenite în urma achiziției a milioane de produse în 34 de orașe.

Anul șaormei și al micilor

Statisticile arată că șaorma este produsul internațional aflat pe primul loc în preferințele românilor. Astfel, șaorma de diferite tipuri (la lipie, la farfurie, de pui etc.) a reprezentat patru dintre primele cinci cele mai vândute produse, la nivel național.

Cu toate acestea, în ceea ce privește preparatul individual aflat pe primul loc în preferințele românilor, bucătăria tradițională a câștigat detașat. Micii au surclasat burgerul, șaorma sau pizza, cu aproape 50.000 de unități vândute doar de un singur restaurant de top.

Datele obținute din platformă confirmă că, în ciuda varietății mari de opțiuni internaționale, bucătăria românească este intangibilă ca popularitate.

În plus, s-a observat un mix, în care brandurile americane reprezintă o alegere populară, însă bucătăria turcească, cea din Orientul Mijlociu și cea românească sunt cele care generează volumele masive de vânzări.