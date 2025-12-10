Italia: Val de postări virale despre interzicerea recentă a cărnii create în laborator

În ultimele zile, pe rețelele de socializare au circulat masiv afirmații potrivit cărora Italia ar fi devenit primul stat care interzice oficial carnea creată în laborator, din celule. În realitate, această prevedere a fost introdusă încă din 2023, iar legislația include și restricții privind utilizarea unor denumiri tradiționale precum „steak” sau „salami” pentru produse pe bază de plante.

O lege veche prezentată ca „știre de ultimă oră”

Deși unii utilizatori au sugerat că legea ar fi fost gândită în special împotriva unor investitori internaționali, cum ar fi Bill Gates, Euronews precizează că nu există dovezi care să confirme o astfel de intenție.

Legea italiană se află într-o zonă juridică incertă. Conform analiștilor, autoritățile de la Roma nu au urmat complet procedura europeană TRIS, menită să verifice dacă o reglementare națională afectează piața comună a UE.

„Din moment ce procesul obligatoriu nu a fost finalizat, măsura nu are efecte legale în prezent”, a explicat un reprezentant al companiei Bruno Cell pentru echipa de fact-checking Euronews. În consecință, aplicarea ei ar putea fi contestată în instanță, iar viitorul acestei interdicții este incert.

În UE, carnea creată în laborator nu este încă aprobată

La nivelul Uniunii Europene, niciun produs realizat astfel, din celule animale, nu a primit autorizație de consum. Regulile referitoare la „alimentele noi” presupun evaluări detaliate de către EFSA, urmate de o decizie comună a Comisiei Europene și a statelor membre.

În 2024 și 2025, companii precum Gourmey (Franța) și Mosa Meat (Olanda) au depus primele cereri oficiale pentru foie gras și carne de vită de cultură, dar acestea se află încă în faza de analiză. EFSA subliniază că mandatul său se limitează la siguranța alimentară, fără a susține sau respinge în mod direct tehnologia.

Ungaria impune o interdicție totală; alte țări fac pași spre aprobare

Italia nu este singurul stat european cu rezerve față de carnea creată în laborator. Recent, Ungaria a adoptat o interdicție completă, exceptând utilizările medicale. Spre deosebire de Italia, Budapesta a respectat procedurile europene. Totuși, Comisia Europeană a avertizat că acest demers poate restricționa libera circulație a mărfurilor.

Alte țări explorează direcții diferite:

Marea Britanie – a autorizat carne artificială, dar momentan doar pentru hrana animalelor de companie;

Olanda – desfășoară teste de degustare în condiții reglementate;

Singapore, SUA, Israel și Australia – printre puținele state care au aprobat consumul uman, în forme variate.

Carnea creată în laborator, argumentele pro și contra

Susținătorii susțin că tehnologia ar putea reduce considerabil presiunea asupra mediului. Ar putea ajuta la consumul de resurse și dependența de creșterea intensivă a animalelor. Organizațiile din domeniu estimează chiar emisii de gaze cu efect de seră cu până la 92% mai mici decât în cazul cărnii de vită convenționale. În special dacă producția folosește energie regenerabilă.

Cu toate acestea, experții atrag atenția asupra unor aspecte problematice:

procesul nu este complet „fără sacrificarea animalelor”, fiind frecvent utilizat ser fetal bovin;

estimările privind efectul climatic sunt încă neclare, iar unele studii indică emisii de CO₂ mari pe termen lung;

extinderea rapidă a sectorului ar putea afecta serios agricultura tradițională.

„Acceptarea de către consumatori va fi decisivă”, consideră Laura Bosman, specialistă în nutriție.„Mulți sunt încă reticenți, în mare parte deoarece nu au avut ocazia să testeze aceste produse.”