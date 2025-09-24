Când se reduce inflația? Răspunsul lui Bolojan

Bolojan a spus, miercuri, în conferință de presă, că economia românească este interconectată cu o economie europeană.

„Cea mai mare parte din exporturile românești sunt legate de ceea ce se întâmplă în țările europene”, spune Bolojan.

Astfel, el estimează că România nu va avea recesiune anul viitor și chiar că va începe să se reducă inflația.

„Estimez că nu ar trebui să avem o recesiune anul următor. Creșterea inflației trebuie să se încetinească și să înceapă din primele luni ale anului viitor reducerea inflației”, mai spune Bolojan.