Ivan despre prețurile la energie: Este de datoria noastră să recunoaștem problema și să acționăm

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul Bogdan Ivan a explicat că, deși prețul mediu, al energiei în București (27,5 eurocenți/kWh, potrivit Household Energy Price Index) este peste media UE (25,4 eurocenți/kWh), situația devine și mai gravă atunci când este raportată la puterea de cumpărare a românilor.

„Conform Comisiei Europene, în T1 2025, România a avut un preț mediu angro de 148,3 €/MWh, peste media europeană (100 €/MWh) și mai mare decât în Polonia (116 €/MWh) sau Cehia (120 €/MWh). Concluzia este clară: Nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale: România are unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare”, a notat Ivan, marți, pe Facebook.

Acesta a anunțat eforturile depuse pentru realizarea de reforme necesare pentru remedierea dificultăților. „Este de datoria noastră să recunoaștem problema și să acționăm. De aceea, lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor și să asigure o piață de energie corectă, stabilă și competitivă”.