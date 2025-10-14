Prima pagină » Politic » Ivan: Vrem ca satul să rămână viu? Atunci să le dăm oamenilor motive reale să rămână

Ivan: Vrem ca satul să rămână viu? Atunci să le dăm oamenilor motive reale să rămână

Dacă vrem ca satul să rămână viu, trebuie să li se dea oamenilor motive reale să rămână, spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei, care a fost, marți, la un formul al unei companii care a creat sute de locuri de muncă la sate.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
14 oct. 2025, 18:06, Politic

„Vrem ca satul să rămână viu? Atunci să le dăm oamenilor motive reale să rămână. Am fost azi (marți – n.r.) la Forumul de Bun și Bine, organizat de Profi, o companie care a creat locuri de muncă reale în sute de sate din România. Miza: un proiect-pilot în Valea Hârtibaciului, care arată cum parteneriatul public-privat poate reda viață comunităților”, spune Bogdan Ivan.

Ca ministru al Energiei, Ivan afirmă că știe clar: fără infrastructură, fără rețea, fără lumină, satul nu poate merge mai departe.

„Ca om din Bistrița-Năsăud, știu cât pot face comunitățile locale atunci când munca gospodarilor e dublată de infrastructură și viziune. Mulțumesc colegilor social-democrați pentru susținerea constantă a proiectelor care aduc dezvoltare reală în mediul rural. Satul românesc are nevoie de investiții, nu de intenții”, mai spune Ivan.