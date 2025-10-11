Ivan: România va trece cu bine de iarnă, negociem redeschiderea discuțiilor cu UE pe cărbune

El anunţă că pentru prima dată în doi ani, Comisia Europeană a acceptat redeschiderea discuţiilor pe tema decarbonizării.

Întrebat, la PrimaTV, dacă există riscul ca România să treacă printr-un blackout şi în ce condiţii s-ar putea întâmpla acest lucru, ministrul a explicat scenariile analizate de autorităţi.

„În momentul de faţă, pentru a vedea care este impactul asupra sistemului energetic naţional la centralelor pe cărbune, am comandat un studiu făcut după metodologie europeană de o companie de consultanţă internaţională, colegii la TransEletrica sunt cei care l-au făcut la respectivă achiziţie, care are 6.000 de pagini şi care unul dintre scenarii arată că în cursul acestei ierni, în anumite condiţii de iarnă foarte grea, în anumite condiţii de nisoare, dacă vom opri toate grupurile pe cărbune de la complexul energetic Oltenia, am putea să fim într-o situaţie de acest gen, în situaţia în care s-ar îndeplini cumulativ mai multe condiţii. Aşa zisa furtună perfectă”.

Ministrul a subliniat că autorităţile fac tot ce le stă în putere pentru a evita un astfel de scenariu

„Rolul nostru e de a calcula care sunt cele mai grele scenarii şi de a face tot ce ţine de noi ca să nu ajungem acolo. Iar în momentul de faţă, ceea ce fac şi acum vin de la o altă dezbatere cu sindicaliştii de la complexul energetic Oltenia, e faptul că negociem cu cei din Comisia Europeană şi pentru prima dată, după 2 ani de zile, au fost dispuşi să accepte redeschiderea discuţiilor pe ţinta 119, ceea de carbonizării şi în această furtună trag nădejde că vom trece cu bine această iarnă, păstrând în continuare capacităţile de producţie a energiei pe cărbune, cel puţin pentru această iarnă, pentru a putea, mai departe, să avem suficientă energie pentru piaţă de echilibrare atunci când avem vârsta de consum mai exact între ora 6 şi 10 după amiază”.

Ivan a mai spus că Guvernul lucrează la dezvoltarea capacităţilor de producţie şi stocare

„Facem tot ce ţinem noi ca să nu ajungem acolo şi am mare încredere şi în colegii mei şi în ceea ce facem noi ca şi Minister al Energiei şi Guvern, tocmai pentru a crea noi capacităţi de producţie, a deţine pe cele care astăzi sunt funcţionale şi de a pune cât mai multe capacităţi de stocare a energiei electrice şi anume baterii pentru că pentru panourile fotovoltaice care producă energie în timpul zilei, să putem stoca energia şi să o folosim seara la un preţ mult mai bun”.