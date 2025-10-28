Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii

Potrivit companiei, între 26 şi 29 octombrie sunt lansate 11 rute de la Bucureşti Otopeni către Erevan (Armenia), Praga (Cehia), Turku (Finlanda), Bordeaux, Paris Orly (Franţa), Berlin, Köln (Germania), Pescara (Italia), Gdansk (Polonia), Porto (Portugalia) şi Bratislava (Slovacia).

Totodată, compania a alocat deja a doua aeronavă bazei operaţionale din Bucureşti Băneasa şi, începând cu 26 octombrie, a relocat nouă rute de pe Otopeni pe Băneasa, cinci dintre ele urmând să fie operate exclusiv de la aeroportul secondar din Bucureşti. Cele nouă rute de care pasagerii se pot bucura de la Aeroportul Băneasa sunt Bruxelles Charleroi (Belgia), Milano Bergamo, Torino (Italia) şi Barcelona (Spania), alături de conexiunile complet relocate către Nisa (Franţa), Frankfurt Hahn, Memmingen (Germania), Atena (Grecia) şi Basel (Elveţia).

De la Cluj-Napoca, pasagerii pot putea călători din 26-28 octombrie către Billund (Danemarca), Marrakesh (Maroc), Oslo Sandefjord Torp (Norvegia), Stockholm Skavsta (Suedia), precum şi ruta recent redeschisă către Tel Aviv (Israel).

Noi rute vor decola totodată şi de la Craiova din data de 26 şi 28 octombrie, către Paris Beauvais (Franţa), Atena (Grecia) şi Napoli (Italia).

În 27 şi 28 octombrie, compania inaugurează zborurile din Iaşi către Praga (Cehia), Copenhaga (Danemarca) şi Valencia (Spania).

Pasagerii braşoveni pot zbura către Memmingen (Germania) şi Milano Malpensa (Italia), începând cu 26 şi, respectiv, 28 octombrie.

În plus, în data de 28 octombrie, compania inaugurează o rută din Sibiu către Birmingham (Regatul Unit).