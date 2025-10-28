Wizz Air scoate pe piață 10.000 de noi abonamente „All You Can Fly”. Românii, în Top 3 în ceea ce privește cererea

Wizz Air, cel mai mare operator aerian low cost din România, a raportat, în cadrul conferinței de presă de la Londra cel mai buun sezon de vară din istoria companiei ungare și a prezentat progresele din ultima jumătate de an din cadrul planului de transformare „customer first compass”, o investiție în valoare de 14 miliarde de euro.

Prin acest program, compania a înregistrat cel mai bun sezon de vară de până acum, cu o rată medie de finalizare a zborurilor de 99,5%, în timp ce flota companiei a crescut la 249 de aeronave.

Oficialii companiei au detaliat politica companiei de a oferi bilete la prețuri mic, pe care clienții și le pot permite, cât prețul unei perechi de pantofi sport, astfel că 30% din zboruri sunt disponibile la un preț de sub 40 de euro.

10.000 de noi abonamente

În cadrul conferinței, Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer la Wizz Air, a anunțat lansarea a 10.000 de noi abonamente pentru programul „All You Can Fly”, disponibile de la 499 de euro pe an, prin prima cererii foarte mari înregistrate de la lansarea de anul trecut.

Acest produs, construit pe tipicul pachetelor turistice all inclusiv, a atras deja 1 milion de consumatori, care au beneficiat în medie de 9 zboruri dus, iar românii sunt pe locul trei al naționalităților în funcție de cerere, după unguri și polonezi.

În ceea ce privește a treia etapă a programul de abonamente „All You Can Fly”, cele 10.000 de noi abonamente care vor fi disponibile pot fi achiziționate în 34 de țări, oferind pasagerilor posibilitatea de a efectua un număr extins de zboruri în rețeaua companiei, pentru un preț anual fix și o taxă recurentă de rezervare de doar 9,99 de euro per segment de zbor.

Această nouă etapă vine în urma cererii ridicate din partea pasagerilor. De la lansarea programului anul trecut, abonații au efectuat în medie nouă zboruri pe an.

„Suntem extrem de mândri de rezultatele obținute de la lansarea programului «Customer First». Într-un context economic dificil, în care prețurile cresc în majoritatea sectoarelor, noi am continuat să oferim opțiuni de călătorie accesibile, permițând clienților să zboare la prețul unei perechi de pantofi sport. Acest lucru reflectă ambiția noastră de a redefini conceptul de călătorie low-cost. Credem că prețurile accesibile trebuie să vină la pachet cu operațiuni eficiente și servicii de calitate – iar noi livrăm exact asta. Vara aceasta a fost cea mai bună pentru noi, cu îmbunătățiri semnificative în punctualitate, operare și timpi de pregătire la sol – toate acestea în timp ce am atins pragul de 1.000 de zboruri zilnice”, a declarat Michael Delehant, în cadrul evenimentului organizat la Londra.

Wizz Air operează o flotă de 249 de aeronave Airbus A320 și A321, iar anul trecut a ajuns la 62,8 milioane de pasageri.

„Nu doar că aducem îmbunătățiri, ci mergem și mai departe, extinzându-ne oferta pentru pasageri. În ultimele șase luni, am introdus 250 de rute noi și am lansat o gamă de produse inovatoare care transformă deja experiența de călătorie. Pe măsură ce intrăm în următoarea etapă a acestei călătorii, vom continua să inovăm și să descoperim noi modalități de a oferi cea mai bună experiență posibilă de zbor. «Let’s WIZZ!»”, a precizat oficialul Wizz Air.

Abonamentele „All You can Fly” sunt disponibile în Italia, România, Polonia, Regatul Unit, Spania, Germania, Ungaria, Albania, Franța, Bulgaria, Cipru, Serbia, Macedonia, Grecia, Israel, Țările de Jos, Norvegia, Austria, Georgia, Emiratele Arabe Unite, Belgia, Portugalia, Turcia, Armenia, Lituania, Suedia, Cehia, Danemarca, Egipt, Elveția, Arabia Saudită, Slovacia, Bosnia-Herțegovina și Malta.

A crescut gradul de punctualitate

Potrivit oficialilor Wizz Air, prin implementarea planului „Customer First Compass”, pe care îl prezintă drept un cadru strategic care plasează pasagerii în centrul tuturor operațiunilor companiei, compania a raportat o creștere de 10% a nivelului general de satisfacție a clienților.

Compania a anunțat cel mai bun sezon de vară – care se întinde din aprilie în septembrie – cu o îmbunătățire de aproape 22% a punctualității zborurilo, față de același interval de anul trecut.

În 2025 compania a trecut de pragul de 75 de milioane de pasageri transportați.

Astfel, rata medie de finalizare a zborurilor a fost de 99,5% în pofida faptului că a operat cu 7% mai multe zboruri față de 2024, ajungând la 1.000 de zboruri zilnice în vârful sezonului.

Cele 0,5% anulate au fost cauzate de factori independenți de companie, precum conflictele din Orientul Mijlociu și grevele din controlului aerian.

Potrivit oficialilor Wizz Air, această performanță este rezultatul investițiilor continue în cadrul întregii companii aeriene, prin utilizarea de tehnologii moderne și soluții bazate pe inteligență artificială în centrul de control operațional, în cabina de pilotaj și în serviciul pentru clienți, pentru optimizarea proceselor și luarea rapidă a deciziilor în situații de perturbare a operațiunilor.

De asemenea, compania a consolidat activitatea de la sol, prin suplimentarea personalului de asistență pe cele mai aglomerate aeroporturi, pentru a sprijini pasagerii și a asigura o eficiență sporită în pregătirea aeronavelor pentru următorul zbor – un proces care a înregistrat o îmbunătățire cu 34% în ultimele șase luni.

Creștere în numărul de pasageri, rute și aeronave

Mai mult, ca parte a planului de investiții, Wizz Air a continuat să-și extindă flota, urmând să atingă pragul de 250 de aeronave în luna noiembrie.

În ultimele șase luni, Wizz Air a deschis noi baze operaționale în București Băneasa, Bratislava, Varșovia Modlin, Erevan și Podgorica, lansând totodată 250 de noi rute.

Organizarea și dezvoltarea operațiunilor a fost supusă și provocărilor determinate de verificarea motoarelor de către producător, în derulare în ultimii aproximativ doi ani la nivelul industriei. Potrivit Michael Delehant, în prezent sunt la sol 41 de avioane la sol și întregul demers tehnic este așteptat să fie finalizat în aprilie 2028.

Plan de reducere a emisiilor

În paralel, compania a investit în tehnologii menite să echilibreze creșterea operațională cu obiectivele sale de reducere a emisiilor.

În prezent, Wizz Air operează una dintre cele mai tinere flote din industrie, cu o vârstă medie a flotei de doar 4,6 ani, și deține unul dintre cele mai reduse niveluri de emisii de CO₂ per pasager-kilometru dintre companiile aeriene europene

Peste 70% din flotă este compusă din aeronave Airbus A321neo, de ultimă generație, care oferă un consum de combustibil cu 20% mai redus, emisii scăzute și un nivel de zgomot mai mic. Astfel, compania progresează constant în implementarea planului pentru zero emisii nete și își menține obiectivul de a atinge neutralitatea emisiilor până în 2050.

Potrivit oficialilor, compania a îmbunătățit și modul în care comunică cu pasagerii, prin modernizarea centrului de asistență pentru pasageri, introducerea noilor funcționalități „My Journey” și extinderea capabilităților chatbotului AI Amelia, pentru a oferi informații mai clare și actualizate despre rezervări. Ca urmare, Wizz Air a înregistrat o îmbunătățire anuală de 5% în modul de gestionare a situațiilor de perturbare a operațiunilor.