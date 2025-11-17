Două tone articole pirotehnice, confiscate dintr-un complex comercial din Ilfov

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, cu sprijinul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au desfășurat o acțiune în baza Planului de acțiune „Pirotehnic 2025–2026”, pentru prevenirea și combaterea operațiunilor ilegale cu articole pirotehnice.

Astfel, oamenii legii au mers la punctul de lucru al unei societăți dintr-un complex comercial, din județul Ilfov, care ar aparține unui bărbat de 65 de ani. Aici, a fost identificat un container autorizat să comercializeze articole pirotehnice din categoriile F1 și P1. Totodată, în același container a fost descoperită cantitatea de aproximativ 2 tone de articole pirotehnice aparținând categoriilor F2 și T1, pentru care nu exista drept de operare.

Întreaga cantitate a fost ridicată de polițiști, pentru continuarea cercetărilor.

Se fac cercetări în cadrul unui dosar penal deschis, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Acțiunile de acest fel continuă pentru prevenirea incidentelor și creșterea siguranței publice, în special în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă.