Solstițiul de iarnă pe 21 decembrie: 6 moduri de a marca cea mai lungă noapte din an

Pe măsură ce zilele se scurtează și temperaturile scad, natura sugerează că solstițiul de iarnă este aproape. Cea mai scurtă zi a anului este pe 21 decembrie. Deși solstițiul marchează începutul oficial al iernii și ziua cu cele mai puține ore de lumină, înseamnă și că fiecare zi care urmează aduce cu sine puțin mai mult soare.

Renunțați la vechi pentru a face loc noului

Solstițiul de iarnă este un moment pentru a reflecta asupra anului care a trecut și pentru a îmbrățișa cea mai lungă noapte a anului. Pentru mulți ar putea însemna să renunțăm la aspectele din viața noastră în care ne agățăm de sentimente vechi. Să trecem peste momentele în care ne simțim blocați și să ne deschidem către noul an stabilind o intenție. Organizarea unei ceremonii de stabilire a intențiilor în aer liber poate fi incredibil de puternică.

Ritual de solstițiu: Singur sau împreună cu alții, scrieți pe bucăți mici de hârtie lucrurile de care ați dori să vă despărțiți. Acestea pot fi obiceiuri, persoane sau convingeri. Recunoașteți-le, apoi ardeți-le cu grijă într-un foc în aer liber sau deasupra unei lumânări protejate, recomandă outsideonline.com.

Urmăriți lumina într-o drumeție la apus sau la răsărit

Soarele răsare în est și apune în vest. În funcție de faptul dacă sunteți o persoană matinală sau nocturnă, puteți profita de orele de lumină minimă parcurgând un traseu cu un vârf orientat spre est dimineața sau un vârf orientat spre vest seara.

Ritual de solstițiu: O drumeție de solstițiu de iarnă poate deveni rapid o practică de mindfulness atunci când ne concentrăm asupra liniștii spațiului din jurul nostru. La fel ca în timpul unei practici de stabilire a intențiilor, întrebați-vă ce sunteți gata să eliberați din anul trecut și ce sunteți pregătiți să primiți.

Scufundați-vă într-un izvor termal sau practicați un ritual de saună

Odată cu cea mai întunecată zi a anului vine inevitabil frigul iernii. Izvoarele termale naturale sunt modalitatea perfectă de a vă conecta cu natura, bucurându-vă în același timp de liniște.

Dacă nu vă place să vă scufundați într-o piscină încălzită natural, de ce să nu încercați o saună? Petrecerea timpului într-o saună, singur sau cu alții, este un ritual în sine. Acestea ar putea chiar îmbunătăți sănătatea mentală.

Ritual de solstițiu: Dacă anul trecut a fost stressant și copleșitor, meditația în saună poate aduce o ușurare reală. Asigurați-vă că vă hidratați bine și alegeți o temperatură confortabilă. Așezați-vă confortabil și practicați o tehnică de respirație profundă pentru a vă spori relaxarea. Respirația „în cutie” este un punct de plecare excelent. Aceasta implică patru pași: inspirați, țineți respirația, expirați și țineți din nou respirația, fiecare pentru o perioadă egală de timp.

Încercați în schimb o baie rece

Dacă transpirația nu este pe placul dvs., poate că vă place să vă răcoriți. Ritualurile legate de băile reci datează din secolul al V-lea. Băile reci sunt revigorante. Unii spun că alternarea între rece și cald, cum ar fi între o baie rece și saună, poate oferi beneficii cardiace.

Ritual de solstițiu: Băile reci înseamnă să rămâi în prezent și să-ți calmezi reacția de șoc până la nivelul de bază. Există un pârâu sau un lac unde te poți scufunda în siguranță? Luați în considerare să aduceți în fiecare an o băutură caldă sau un alt obiect care să vă ofere confort.

Scoateți schiurile preferate

Ce modalitate mai bună de a sărbători prima zi oficială de iarnă decât să vă urcați pe schiurile preferate? Fie că este vorba de schi fond, schi alpin sau snowboard, în zona rurală sau în zona urbană.

Ritual de solstițiu: Alunecarea pe zăpadă nu este singurul lucru distractiv la schi. Construirea unei tradiții în jurul lucrurilor mărunte, cum ar fi savurarea après-ski-ului preferat sau discuțiile despre intențiile pentru anul viitor ne pot apropia de sărbătoarea solstițiului de iarnă.

Creați o tradiție în jurul mesei preferate

Tradițiile în aer liber nu trebuie să fie neapărat de tipul „distracție de tipul doi”. Mâncarea și nutriția alimentează aventurile noastre în aer liber, așa că pare rezonabil ca mesele să ocupe un loc la masa de solstițiu de iarnă. După aventura în aer liber pe care o alegeți, încălziți-vă lângă cei dragi și așezați-vă la masă pentru o masă „exclusiv de solstițiu”. Una pe care o păstrați pentru cea mai scurtă zi a anului, în fiecare an.

Ritual de solstițiu: Pregătiți masa cu lumânări și opriți telefoanele pentru a vă bucura de liniștea momentului. Incorporarea unor idei specifice care provoacă reflecție, cum ar fi un lucru pe care îl lăsați în urmă din anul care se încheie sau întâmpinarea revenirii luminii, poate transforma o masă simplă într-o tradiție anuală.

Nu există o singură modalitate de a sărbători solstițiul de iarnă. Este vorba de a găsi o modalitate de a ieși afară, de a ne pregăti pentru sezonul care urmează și de a crea spațiu mental și fizic pentru a putea continua să creștem.