Ar trebui să mâncăm mai devreme iarna? De ce ora cinei contează mai mult decât crezi

Organismul este sincronizat cu ritmurile circadiene – mecanisme interne care se repetă la fiecare 24 de ore și influențează somnul, digestia și secreția hormonală. Când vine iarna și afară se întunecă mai devreme, aceste mecanisme trimit semnale de încetinire și procesarea alimentelor se modifică, scrie The Conversation.
Cercetările din domeniul „crononutriției” arată că ora mesei poate determina modul în care corpul gestionează nutrienții. Într-un studiu, participanții care au luat cina la ora 22:00 au avut creșteri ale glicemiei cu aproximativ 20% mai mari. Ei au manifestat și o ardere a grăsimilor cu 10% mai redusă. Aceste rezultate au fost comparate cu cei care au mâncat același meniu la ora 18:00.
O analiză amplă ce a cumulat rezultatele din 29 de studii confirmă această tendință. Distribuirea caloriilor mai devreme în zi, evitarea meselor târzii și un aport consistent dimineața se asociază atât cu un control mai bun al greutății, cât și cu parametri metabolici îmbunătățiți.
Specialiștii menționează trei motive principale:
Momentul ideal pentru cină poate varia în funcție de activitatea zilnică, orarul de lucru și obișnuințele personale. De exemplu, persoanele implicate în antrenamente seara pot avea nevoie de o masă mai târzie. Totuși, cei care mănâncă frecvent după ora 21:00 și observă că au un somn neliniștit sau energie scăzută ar putea beneficia de o schimbare spre un orar mai devreme.
Iarna, ora mesei poate influența sănătatea la fel de mult ca tipul alimentelor consumate. O cină devreme, menținută constant și adaptată la ritmul zilnic, poate contribui la un somn odihnitor, o dispoziție echilibrată și o eficiență metabolică crescută.