Ar trebui să mâncăm mai devreme iarna? De ce ora cinei contează mai mult decât crezi

Organismul este sincronizat cu ritmurile circadiene – mecanisme interne care se repetă la fiecare 24 de ore și influențează somnul, digestia și secreția hormonală. Când vine iarna și afară se întunecă mai devreme, aceste mecanisme trimit semnale de încetinire și procesarea alimentelor se modifică, scrie The Conversation.

Cercetările din domeniul „crononutriției” arată că ora mesei poate determina modul în care corpul gestionează nutrienții. Într-un studiu, participanții care au luat cina la ora 22:00 au avut creșteri ale glicemiei cu aproximativ 20% mai mari. Ei au manifestat și o ardere a grăsimilor cu 10% mai redusă. Aceste rezultate au fost comparate cu cei care au mâncat același meniu la ora 18:00.

O analiză amplă ce a cumulat rezultatele din 29 de studii confirmă această tendință. Distribuirea caloriilor mai devreme în zi, evitarea meselor târzii și un aport consistent dimineața se asociază atât cu un control mai bun al greutății, cât și cu parametri metabolici îmbunătățiți.

Argumente pentru o cină mai devreme când vine iarna

Specialiștii menționează trei motive principale:

Metabolism activ pe durata luminii naturale. Consumul alimentar în prima parte a serii sprijină menținerea glicemiei în limite optime și o utilizare eficientă a energiei.

pe durata luminii naturale. Consumul alimentar în prima parte a serii sprijină menținerea glicemiei în limite optime și o utilizare eficientă a energiei. Digestie mai eficientă și somn de calitate. Dacă există o pauză de 2–3 ore între cină și momentul culcării, corpul intră mai ușor în faza de odihnă.

mai eficientă și somn de calitate. Dacă există o pauză de 2–3 ore între cină și momentul culcării, corpul intră mai ușor în faza de odihnă. Echilibru emoțional. Zilele scurte influențează nivelul de serotonină, iar un program regulat de mese contribuie la stabilizarea ritmului intern.

Nu există o oră „perfectă” pentru toată lumea

Momentul ideal pentru cină poate varia în funcție de activitatea zilnică, orarul de lucru și obișnuințele personale. De exemplu, persoanele implicate în antrenamente seara pot avea nevoie de o masă mai târzie. Totuși, cei care mănâncă frecvent după ora 21:00 și observă că au un somn neliniștit sau energie scăzută ar putea beneficia de o schimbare spre un orar mai devreme.

Iarna, ora mesei poate influența sănătatea la fel de mult ca tipul alimentelor consumate. O cină devreme, menținută constant și adaptată la ritmul zilnic, poate contribui la un somn odihnitor, o dispoziție echilibrată și o eficiență metabolică crescută.