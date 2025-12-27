Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei magneziu în fiecare zi și la ce oră ar trebui administrat

Corpurile și mințile noastre au nevoie de o multitudine de nutrienți pentru a funcționa corect și a ne menține sănătoși și energici. Aceștia sunt obținuți în principal din alimentele pe care le consumăm zilnic, deși uneori sunt obținuți și sub formă de suplimente, pe bază de rețetă sau la recomandarea medicului, potrivit ABC.es.

Deși toate sunt importante în felul lor, astăzi vorbim despre un nutrient despre care probabil ați auzit în ultima vreme, deoarece joacă un rol în multe aspecte cruciale pentru buna funcționare a organismului nostru.

Acesta este magneziul, unul dintre mineralele esențiale pentru organism. Printre aspectele în care joacă un rol se numără buna funcționare a mușchilor, sănătatea creierului și a sistemului nervos și reglarea glicemiei. Mai jos, vă vom spune mai multe despre acest nutrient, despre modul în care administrarea sa afectează organismul și despre cel mai bun moment pentru a-l consuma.

Ce se întâmplă în organism dacă luăm magneziu în fiecare zi?

Conform MedlinePlus, magneziul este necesar pentru peste 300 de reacții biochimice din organism. Administrarea zilnică a acestuia ajută, așa cum am menționat anterior, la asigurarea funcționării corecte a mușchilor și nervilor, contribuie la un sistem imunitar sănătos, menține un ritm cardiac constant și promovează oase puternice.

În plus, ajută la reglarea nivelului de glucoză din sânge, protejând împotriva diabetului și este necesar pentru producerea de proteine, oferindu-ne astfel energie.

La ce oră ar trebui să iau magneziu?

Deosebit de relevant pentru persoanele care iau suplimente de magneziu, Frank Suárez, specialist în obezitate și metabolism, a explicat care este cel mai bun moment pentru a lua magneziu.

„După ce am folosit magneziu timp de 18 ani, lucrând cu peste 120.000 de oameni, am descoperit că unii oameni, în loc să fie adormiți, erau de fapt treziți de magneziu. De ce se întâmplă asta? Deoarece corpul funcționează pe un ciclu, ritmul circadian , care este ca un ceas intern. Magneziul este un mineral și, ca toate mineralele, este un metal. Deoarece este un metal, este dificil de digerat”, explică Suárez.

„Timpul în care îl iei face toată diferența; aceasta a fost descoperirea”, spune el. „Pentru ca organismul să utilizeze magneziul, acesta trebuie să intre în stomac, iar stomacul produce acid clorhidric . Acest acid este cel care îți permite să digerezi metale precum magneziul. Persoanele cu un sistem nervos hiperactiv sau hipotiroidism au o afecțiune numită hipoclorhidrie, ceea ce înseamnă că nu produc suficient acid gastric pentru a digera substanțe precum magneziul”, a adăugat el.

Cantitatea de magneziu, determinată atât de vârstă, cât și de sex

Astfel, el indică faptul că, în special pentru persoanele cu această afecțiune, deși afectează pe toată lumea, este important să se țină cont de faptul că: „producția acestui acid încetează să funcționeze după ora șase seara. După acest interval de timp, organismul se pregătește pentru somn și nu mai digeră bine.

De aceea, persoanele cu un sistem nervos hiperactiv nu pot dormi dacă mănâncă târziu noaptea. Iar persoanele cu un sistem nervos pasiv pot mânca ceva gras la ora două dimineața și pot dormi profund. Dacă veți lua magneziu și doriți efectul fără ca acesta să vă trezească, trebuie să-l digerați și, pentru asta, trebuie să-l luați la ora șase seara sau mai devreme.

În acest fel, corpul tău produce în continuare acid, îl poate digera, iar magneziul vă va oferi beneficiile pe care le meritați”, conchide expertul.

Cantitatea de magneziu de care are nevoie fiecare persoană este determinată atât de vârstă, cât și de sex, iar Institutele Naționale de Sănătate (NIH) indică următoarele:

Cât magneziu trebuie să iau?

Sugari cu vârsta de până la 6 luni: 30 mg

Bebeluși cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 luni: 75 mg

Copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani: 80 mg

Copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 8 ani: 130 mg

Copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 13 ani: 240 mg

Adolescenți (băieți) cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani: 410 mg

Adolescente (fete) cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani: 360 mg

Bărbați: 400–420 mg

Femei: 310–320 mg

Adolescente însărcinate: 400 mg

Femei însărcinate: 350–360 mg

Adolescenți care alăptează: 360 mg

Femei care alăptează: 310–320 mg

Alimente bogate în magneziu

Trebuie să ținem cont de faptul că, ori de câte ori este posibil, este mai sănătos să obținem magneziu în mod natural prin alimente decât să luăm suplimente, iar acestea din urmă trebuie luate sub supravegherea unui medic. Prin urmare, înainte de a lua în considerare suplimentele , ar putea fi o idee bună să creștem aportul de alimente bogate în magneziu.

Unele dintre ele sunt: ​​leguminoase, nuci, fistic, alune de pădure, legume cu frunze verzi precum spanacul sau mangolda, melci, semințe, cereale integrale, lapte, iaurt, fructe, ciocolată, sardine sau creveți.