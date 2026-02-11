9 gustări de seară recomandate de nutriționiști pentru un somn odihnitor

Gustările de seară nu trebuie să îți afecteze obiectivele de sănătate. Specialiștii spun că alegerea potrivită poate îmbunătăți calitatea somnului.

Opțiunile echilibrate pot stabiliza glicemia și susține relaxarea peste noapte, potrivit TastingTable.

Cireșe amare

Cireșele amare sunt bogate în melatonină naturală, hormonul care reglează somnul. Ele conțin și triptofan și antioxidanți cu efect antiinflamator. Experții recomandă ½ până la 1 cană de cireșe sau 120–240 ml de suc.

Fistic, nuci și semințe de dovleac

Aceste nuci și semințe conțin melatonină, magneziu și grăsimi sănătoase. Magneziul ajută la relaxarea mușchilor și calmarea sistemului nervos. Se recomandă porții mici pentru a evita excesul caloric înainte de culcare.

Iaurt grecesc sau brânză cottage

Aceste produse lactate conțin proteina cazeină, care se digeră lent. Calciul susține transformarea triptofanului în melatonină. Este indicată o porție moderată cu aproximativ o oră înainte de somn.

Kiwi

Kiwi conține antioxidanți și compuși care susțin producția de serotonină. Studiile leagă consumul de kiwi de îmbunătățirea instalării și duratei somnului. Un kiwi consumat cu 30–60 de minute înainte de culcare este suficient.

Unt de migdale

Untul de migdale furnizează magneziu, proteine și grăsimi sănătoase. Acești nutrienți ajută la stabilizarea glicemiei peste noapte. Specialiștii recomandă limitarea cantității la aproximativ o lingură.

Edamame fiert

Edamame este bogat în triptofan, magneziu și potasiu. Acești nutrienți susțin relaxarea musculară și producția hormonilor somnului. O cană consumată cu una-două ore înainte de culcare este potrivită.

Banane

Bananele furnizează potasiu, magneziu și vitamina B6. Acești nutrienți sprijină relaxarea musculară și producția de serotonină. Se recomandă o banană medie cu cel puțin o oră înainte de somn.

Lapte auriu

Lapte auriu combină laptele cald cu turmeric și nucșoară. Nucșoara conține compuși care favorizează calmul și relaxarea. O porție mică, de 180–240 ml, înainte de culcare poate susține somnul.

Supă de oase

Supa de oase conține glicină, un aminoacid asociat cu un somn mai bun. Glicina poate îmbunătăți calitatea somnului și reduce oboseala de a doua zi. Experții recomandă ½ până la 1 cană pentru a evita trezirile nocturne.

Nutriționiștii subliniază importanța moderației și a echilibrului nutritiv seara. Alegerea alimentelor bogate în proteine și magneziu poate favoriza un somn mai profund.