Analiza AI a imaginilor NASA ar fi identificat modulul sovietic Luna 9, la 60 de ani după misiunea istorică pe Lună.
Luna 9, sonda sovietică pierdută pe Lună, ar fi fost localizată după 60 de ani, cu ajutorul AI
Sursa: NASA
Bianca Popa
11 feb. 2026, 13:55, Life-Inedit

Un orbiter lunar al NASA ar fi localizat nava spațială Luna 9, dispărută de șase decenii, scrie IflScience.

Sonda sovietică a făcut istorie în 1966, fiind prima care a realizat o aselenizare controlată.

Acum, cercetătorii cred ca inteligența artificială (AI) ar fi identificat posibila sa poziție pe suprafața Lunii.

Misiune istorică și dispariție

Uniunea Sovietică a lansat Luna 9 pe 31 ianuarie 1966, cu o rachetă Molniya-M.

Sonda a aselenizat lin pe 3 februarie, devenind prima care a atins în siguranță un alt corp ceresc.

Aceasta a transmis primele imagini realizate vreodată de pe suprafața Lunii.

După trei zile de funcționare, bateriile s-au epuizat, iar legătura a fost pierdută.

Deși autoritățile sovietice au publicat coordonate estimate ale locului de aselenizare, incertitudinile au persistat.

În deceniile următoare, imaginile lunare mai detaliate nu au confirmat poziția exactă a modulului.

Căutarea cu ajutorul inteligenței artificiale

Cercetătorii au folosit imagini de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera a NASA, activă din 2009.

Camera oferă imagini detaliate ale Lunii, cu rezoluții de până la 0,25 metri pe pixel.

Totuși, identificarea obiectelor artificiale mici rămâne dificilă din cauza iluminării și reliefului.

Echipa a antrenat un model de învățare automată numit YOLO-ETA pentru a detecta artefacte lunare.

Sistemul a identificat cu succes situri cunoscute de aselenizare, inclusiv misiunea Luna 16.

Aplicat pentru Luna 9, modelul a detectat obiecte candidate la 7,03° N, –64,33° E.

Acestea corespund tiparelor de dispersie și topografiei locale descrise în arhivele misiunii.

Rezultate promițătoare, dar neconfirmate

Cercetătorii subliniază că descoperirea nu reprezintă încă o dovadă definitivă.

Ei recomandă o nouă cartografiere realizată de orbiterele actuale sau viitoare.

Studiul, publicat în npj Space Exploration, evidențiază rolul tot mai mare al inteligenței artificiale.

Specialiștii spun că sistemele de deep learning pot sprijini explorarea responsabilă a Lunii.

