Atenție la „zgomotul alb” pentru somn: poate afecta grav odihna și este asociat cu riscuri pentru sănătatea mintală

Rezultatele studiului, publicate în revista Sleep și realizate de Facultatea de Medicină Perelman a Universității din Pennsylvania, pun sub semnul întrebării utilizarea pe scară largă a aparatelor și aplicațiilor cu sunet ambiental promovate ca ajutor pentru somn.

Așa-numitul „zgomot alb” este un tip de sunet de bandă largă, constant și uniform. Există și alte tipuri de sunete similare, precum zgomotul alb, zgomotul brun sau zgomotul albastru, care diferă prin intensitatea frecvențelor, unele fiind mai ascuțite, altele mai grave.

În natură, oceanul sau ploaia produc sunete de bandă largă, iar numeroase electrocasnice, precum aparatele de aer condiționat sau ventilatoarele, generează de asemenea astfel de zgomote.

Nu contează doar cât dormi, ci și cum dormi

Odihna nu depinde doar de numărul de ore, ci și de calitatea somnului.

Pe parcursul nopții, organismul trece prin mai multe faze: somnul profund și somnul REM. Somnul profund este esențial pentru refacerea fizică, consolidarea memoriei și eliminarea toxinelor din creier. Somnul REM, cunoscut drept faza viselor, este fundamental pentru reglarea emoțională, învățare și dezvoltarea creierului.

Cele două faze se completează și sunt necesare pentru un echilibru fizic și psihic adecvat, subliniază autorii studiului.

Pentru a evalua impactul zgomotului, cercetătorii au monitorizat 25 de adulți sănătoși, cu vârste între 21 și 41 de ani, într-un laborator de somn, timp de opt ore pe noapte, pe durata a șapte nopți consecutive.

Participanții nu folosisera anterior sunete pentru a adormi și nu aveau tulburări de somn. Ei au fost expuși la mai multe condiții: zgomot de avion, zgomot alb, combinație între zgomot de avion și zgomot alb, precum și zgomot de avion cu dopuri de urechi.

În fiecare dimineață, au completat teste și chestionare privind calitatea somnului, nivelul de alertă și alte efecte asupra sănătății.

Rezultate îngrijorătoare

Expunerea la zgomot de avion, comparativ cu absența zgomotului, a redus cu aproximativ 23 de minute pe noapte durata somnului profund.

Atunci când participanții au folosit dopuri de urechi, această pierdere a fost redusă considerabil.

În schimb, zgomotul alb singur, redat la 50 de decibeli, un nivel comparabil cu sunetul unei ploi moderate, a fost asociat cu o scădere de aproape 19 minute a somnului REM.

Combinația dintre zgomotul alb și zgomotul de avion s-a dovedit și mai problematică. Au fost reduse atât somnul profund, cât și somnul REM, comparativ cu nopțile fără zgomot, iar timpul petrecut treaz în timpul nopții a crescut cu 15 minute. Acest efect nu a fost observat atunci când cele două tipuri de zgomot erau ascultate separat.

Participanții au declarat că somnul li s-a părut mai superficial, că s-au trezit mai des și că odihna generală a fost mai slabă atunci când au fost expuși la zgomot de avion sau zgomot alb. Aceste percepții negative au dispărut aproape complet în nopțile în care au folosit dopuri de urechi.

Un obicei pentru milioane de oameni

Concluzia studiului este clară: în ciuda popularității sale, efectul zgomotelor de bandă largă asupra somnului este limitat și poate fi negativ.

Rezultatul este important, deoarece milioane de persoane folosesc în fiecare seară aplicații, dispozitive sau platforme digitale care redau zgomot alb sau alte sunete ambientale. Pe platforme precum Spotify sau YouTube, astfel de înregistrări adună milioane de ore de redare zilnic și sute de milioane de vizualizări.

Cercetătorii subliniază că utilizarea acestor sunete pentru somn trebuie studiată mai atent și insistă că dopurile de urechi sunt o soluție mult mai eficientă pentru protejarea odihnei.

Mai mult, ei avertizează că alterarea somnului REM este frecvent întâlnită în tulburări precum depresia, anxietatea și boala Parkinson. Protejarea acestei faze este esențială, mai ales în cazul copiilor, care petrec mai mult timp în somn REM decât adulții și sunt, prin urmare, mai vulnerabili la efectele negative ale zgomotului de bandă largă.