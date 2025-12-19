Criminalul turc care a oripilat România ucigând-o pe Mirela Bîtfoi și aruncând-o în câmp, și-a aflat pedeapsa

Cetățeanul turc care a îngrozit toată România prin faptul că a ucis și apoi a aruncat în câmp cadavrul concubinei sale, Mirela, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare și plata unor daune de 220.000 de euro către sora și fratele victimei.

Pe întreaga durată a cercetării penale, criminalul Abdulkadir Cam a încercat să joace cartea nebuniei, în încercarea de a se eschiva de la răspunderea penală.

Îngrozitoarea crimă a avut loc în primăvară, în martie, atunci când turcul a bătut-o pe Mirela până când aceasta nu a mai mișcat. Când a realizat că a omorât-o, turcul, de 64 de ani, a depesat-o, a pus-o în mai mulți saci de plastic și a aruncat-o pe un câmp din apropierea Bucureștiului, la marginea autostrăzii A1, în Dâmbovița.

Cadavrul femeii a fost găsit aproximativ o lună mai târziu.

Cartea de Identitate într-un șervețel

Abdulakir Cam, care trăia în București de 20 de ani, avea un atelier auto pe care-l deschisese la puțină vreme după ce a venit din Germania, unde mai stătuse aproape 20 de ani.

În acest atelier a ucis-o pe Mirela Bîtfoi, pentru că aceasta nu reușise să-și plătească o datorie pe care o avea la el.

Ca să se asigure că aceasta nu fuge nicăieri, i-a confiscat cartea de identitate. După ce a ucis-o, i-a dat-o înapoi surorii ei, învelită într-un șervețel, fără să-i ofere și alte explicații.

Pete de sânge în baie

La cercetările de la proprietatea acestuia, primul indiciu care le-a atras atenția procurorilor a fost baia – singura încăpere din casă care era curată.

Aici au descoperit procurorii pete de sânge care l-au incriminat și mai mult pe acesta.

A fost apoi audiat aproape 10 ore. La început, nu a recunoscut nimic. Le-a spus anchetatorilor că este văduv și că soția lui a murit după ce ar fi fost bătută în casă de mai mulți indivizi.

A participat, apoi, la reconstituirea crimei, după ce a mai încercat să joace cartea nebuniei, care nu a ținut, însă.

22 de ani de liniște

La reconstituire, criminalul a dezvăluit că a ucis-o pe Mirela prin strangulare și apoi a tranșat-o, a așezat-o în mai mulți saci de plastic și a aruncat-o pe câmp. Acolo a fost descoperită de un trecător, care a și anunțat poliția.

Pe strada pe care locuiește Abdulkadir Cam, oamenii nu sunt tocmai încântați să-l aibă de vecin, iar, de când aceștia au aflat și de ce a fost în stare, cu atât mai puțin.

Acum, o soluție pronunțată pe fond le va asigura 22 de ani de liniște.