Ministrul Energiei: Proiectele energetice româno-americane sunt coloana vertebrală a parteneriatului strategic

„Nu vreau să fiu subiectiv, dar zona de energie, după discuţiile pe care le-am purtat cu omologul meu, ministrul energiei din SUA, Chris Wright, cu şeful Supremacy Council of Energy de la Casa Albă, plus şefii din Departamentul de Stat al Energiei, cu care deja lucrăm la un plan strategic între România şi SUA, proiectele de energie dintre ţările noastre reprezintă coloana vertebrală a parteneriatului nostru strategic. Pentru că sunt clare, sunt definite, avem aceleaşi obiective şi interese”, a transmis Ivan, la PrimaTV.

Ministrul a explicat că parteneriatul energetic româno-american vizează investiţii majore în producţia de energie, în special în zona nucleară.

„Din punct de vedere al proiectelor noastre, da, am definit proiecte de aproximativ 30 de miliarde de dolari între România şi SUA, în care stabilim, din punct de vedere practic, unde putem să lucrăm împreună şi cum lucrăm împreună. Şi acum lucrez în acest pachet împreună cu Chris Wright, ministrul energiei din SUA”.

Ivan a subliniat şi importanţa dimensiunii geopolitice a colaborării cu Washingtonul. „Cred foarte mult că e important, inclusiv ca mesaj geopolitic şi geostrategic, să avem steagul SUA şi în zona de explorare şi exploatare a gazelor, în parteneriat cu noi, în proiectele energetice”.

Oficialul a precizat că partea americană îşi manifestă sprijinul inclusiv prin instituţii financiare de stat.

„E foarte important să avem aceste capacităţi şi e foarte important să finanţăm din aceste instrumente financiare, de la US Exim Bank, care e principalul instrument financiar, pe care Chris Wright şi Scott Bessent, secretarul Trezoreriei şi ministrul de finanţe al SUA, cu care am discutat personal de acest subiect, ne-au spus că oferă tot suportul pentru a finanţa, inclusiv unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă, inclusiv modernizarea unităţilor 1 şi 2. Aşa că am premise foarte clare pentru a folosi banii americani înspre a creşte capacităţile noastre de producţie a energiei nucleare în România”, a afirmat Ivan.