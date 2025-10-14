Florin Manole: Niciun copil nu trebuie să trăiască în frică

În întâlnirea de marţi cu Regina De Dominicis, directoarea regională a UNICEF pentru Europa şi Asia Centrală, şi cu Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România, Manole a stabilit să continue cooperarea pentru stoparea tuturor formelor de violenţă împotriva copiilor.

„Ceea ce înseamnă că trebuie să avem servicii de prevenţie şi protecţie la nivel naţional puternice, pentru că suferinţa unui singur copil este suferinţa unei întregi societăţi. Copiii au dreptul la siguranţă, la iubire şi la o copilărie fără teamă. Am reafirmat angajamentul de a fi alături de UNICEF şi de toţi partenerii care luptă pentru un viitor mai demn şi mai sigur pentru cei mici”, spune Florin Manole, marţi, pe Facebook.