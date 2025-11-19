Șantiere suspendate pentru nerespectarea normelor de protecție

Munca nedeclarată și condițiile periculoase nu pot fi tolerate pe șantiere. Acolo unde legea este încălcată, autoritățile intervin ferm.

Recent, activitatea pe patru șantiere a fost suspendată din cauză că normele de protecție au fost ignorate complet.

Măsuri ferme pentru siguranța pe șantiere

Campaniile de control vor continua fără excepții. Nu vor fi compromisuri în toate domeniile de activitate.

„Atâta timp cât unii angajatori ignoră regulile muncii și pun în pericol viața oamenilor, nu putem vorbi despre un mediu de afaceri corect și competitiv”, a declarat ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

„Munca nedeclarată, lipsa de instruire și condițiile periculoase nu pot fi tolerate. Acolo unde legea este încălcată, intervenim ferm. Recent, a fost suspendată activitatea pe 4 șantiere unde normele de protecție au fost ignorate, iar siguranța angajaților pusă în pericol. Vom continua campaniile de control, fără excepții și fără compromisuri, în toate domeniile”, transmite ministrul.