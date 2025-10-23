Florin Manole spune că străinii nu iau locurile de muncă ale românilor

Întrebat dacă străinii iau locurile de muncă ale românilor, Manole a afirmat: „Nu. Nu le iau străinii locurile de muncă, pentru că nu există dreptul vreunei angajator de a alege și de a discrimina vreune român sau vreun (n.r. cetățean) non-UE în ocuparea unui loc de muncă”.

Privind o eventuală creștere a șomajului în România, ministrul a spus: „Văd ideea ca Guvernul României să mediteze la posibilitatea ca atunci când șomajul poate să crească conform previziunilor Institutului de Statistică, contingentul de lucrători străini pe anul respectiv să fie redus proporțional sau în fine în corelare cu creșterea șomajului, astfel încât să dăm prima șansă cetățenilor români de a ocupa locuri de muncă vacante sau de a reintra cât mai repede în piața muncii”, joi, la Europa FM.