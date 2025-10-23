Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă

La nivel european, rezerva neutilizată de forță de muncă a scăzut în ultimii ani de la 18,6% în 2015 la 11,7% în 2024, ceea ce indică o revenire treptată a pieței muncii după pandemia COVID-19, arată datele publicate joi de Eurostat. Cu 5,3% forță de muncă neutilizată, România – alături de Polonia (5%) și Malta (5,1%) – se menține printre țările cu cele mai ridicate niveluri de ocupare.

Șomajul, în scădere

Datele recente ale Institutului Național de Statistică și ANOFM arată că România continuă să aibă un nivel redus al șomajului, indiferent de metodologia folosită. Potrivit INS, în trimestrul II 2025, rata șomajului a fost de 6,0% pentru populația activă, în scădere față de trimestrul anterior. În august, pentru persoanele adulte, indicatorul s-a situat la 4,7%, respectiv 5,0% la bărbați și 4,5% la femei.

Conform datelor ANOFM, după primele șase luni ale anului erau înregistrați 252.146 de șomeri, ceea ce corespunde unei rate de doar 3,16%. Diferențele față de cifrele raportate de ANOFM provin din modul de calcul: INS estimează șomajul la nivelul întregii populații active (inclusiv persoane care nu sunt înregistrate oficial), în timp ce ANOFM ia în considerare doar șomerii înscriși în evidențele sale.

Diferențe mari între Est și Vest

La polul opus, Spania (19,3%), Finlanda (17,9%) și Suedia (17,8%) au înregistrat în 2024 cele mai mari ponderi ale persoanelor apte pentru muncă, dar care nu muncesc. Valorile ridicate indică piețe ale muncii tensionate, unde cererea de locuri de muncă nu reușește să absoarbă oferta disponibilă.

În rândul țărilor vecine României, Ungaria (6,3%) și Bulgaria (5,2%) au avut, de asemenea, niveluri scăzute, confirmând o tendință regională pozitivă în Europa de Est. Prin comparație, Italia (15,8%) și Franța (14,5%) rămân printre economiile vestice cu ponderi mai mari de persoane disponibile pentru muncă, dar fără un loc de muncă efectiv.

Chiar dacă tot mai mulți români aleg să lucreze în străinătate, iar unele sectoare se confruntă cu lipsă de personal, statisticile Eurostat și INS arată că România rămâne una dintre țările europene cu cea mai mare proporție de populație activă, o realitate care diferențiază țara de multe economii vest-europene.