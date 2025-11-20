Angajatorii din SUA au pus la dispoziție 119.000 de locuri suplimentare de muncă în septembrie

Creșterea numărului de salariați a fost mai mult decât dublă, față de previziunile economiștilor care au estimat că numărul noilor angajați ar putea fi de 50.000, potrivit Associated Press.

Totuși, unele detalii ale raportului pot crea neliniști în rândul americanilor. Potrivit revizuirilor Departamentului Muncii, piața muncii a pierdut 4.000 de locuri de muncă în august, în loc de creșterile raportate inițial la 22.000 de locuri de muncă.

În total, revizuirile au eliminat 33.000 de locuri de muncă din statele de plată din iulie și august. Economia a pierdut locuri de muncă și în iunie, pentru prima dată încă din pandemia de Covid-19, când raportul lunar privind locurile de muncă a înregistrat rezultate negative de două ori la rând.

Dintre posturile noi puse la dispoziție de angajatorii din SUA, un procent de 87% în industria de Sănătate și Asistență Socială, Agrement, dar și Ospitalitate.

Rata șomajului în SUA a crescut la 4,4% în septembrie, înregistrând cea mai mare valoare încă din octombrie 2021, în creștere față de valoarea de 4,1% înregistrată în august, potrivit anunțului dat joi al Departamentului Muncii din State.

Potrivit oficialilor, șomajul a crescut parțial pentru că 470.000 de cetățeni au intrat pe piața muncii în septembrie, fie având deja un job, fie căutând un loc de muncă și nu toți au reușit să găsească imediat de lucru.