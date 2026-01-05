Ninsorile închid sute de școli și dau peste cap transportul în Marea Britanie și Irlanda

Potrivit The Guardian, valul de vreme severă afectează în special Scoția, unde coduri portocalii de ninsoare vizează mai multe regiuni, inclusiv Aberdeenshire, Shetland, Orkney și Insulele Western.

În unele zone, stratul de zăpadă a ajuns la 14 centimetri, iar meteorologii avertizează că în zonele montane se pot acumula până la 30 de centimetri.

Autoritățile spun că există riscul ca unele comunități rurale să rămână izolate.

Transportul feroviar din Scoția este grav afectat.

Network Rail anunță că mai multe rute, inclusiv Aberdeen- Dundee și Inverness-Aberdeen, nu vor funcționa cel puțin până la prânz.

Probleme majore se înregistrează și în trafic, în timp ce aeroporturile se confruntă cu întârzieri și anulări de zboruri.

Compania Loganair a suspendat cursele din Aberdeen și Inverness, iar aeroportul Liverpool John Lennon a închis temporar pista.

În Irlanda de Nord, 186 de școli au fost închise, iar transportul public funcționează parțial.

Mai multe curse de autobuz circulă doar pe arterele principale, potrivit operatorului Translink.

Poliția le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să își curețe complet mașinile înainte de plecare.

Avertizări de cod galben pentru zăpadă și gheață sunt în vigoare și în Anglia, Țara Galilor și în toate comitatele din Irlanda, unde autoritățile avertizează asupra unor condiții de deplasare periculoase.

În paralel, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a emis cod portocaliu de vreme rece pentru întreaga Anglie, valabil până vineri dimineață.