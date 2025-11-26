Angajatorii au postat peste 22.000 de joburi în ultima lună pe platforma respectivă, o parte dintre companii pregătindu-se pentru creșterea activității în sezonul de sărbători, potrivit datelor eJobs.ro.

În acest moment, pe platformă sunt active aproximativ 21.000 de poziții, iar pe iajob.ro alte 5.000, atât pentru România, cât și pentru străinătate, se arată într-un comunicat al companiei citate.

Bucureștiul rămâne cel mai puternic centru de recrutare, cu 11.000 de joburi deschise, cele mai multe în call-center/BPO, retail, servicii, industria alimentară, turism și transport/logistică. Cei mai căutați sunt candidații entry-level, urmați de cei fără experiență și de segmentul mid-level.

Cluj-Napoca este al doilea cel mai activ oraș, cu aproximativ 3.500 de joburi, în special în retail, industria alimentară, servicii, transport/logistică, turism și call-center/BPO.

Brașovul are un volum similar de poziții, în timp ce la Iași sunt disponibile 2.800 de locuri de muncă. Peste 2.000 de joburi sunt active și în Ilfov, Constanța și Timișoara.

În județele Mehedinți, Vrancea, Covasna, Caraș-Severin și Teleorman, oferta este mult mai redusă, fiind de ordinul sutelor.

Potrivit reprezentanților eJobs, marile centre urbane atrag în majoritate locurile de muncă de birou, în timp ce județele industriale rămân orientate spre inginerie și producție, iar cele turistice înregistrează vârfuri sezoniere în HoReCa.

Numărul locurilor de muncă remote rămâne scăzut, în jur de 800, ceea ce confirmă tendința angajatorilor de a solicita revenirea la birou acolo unde acest lucru este posibil.