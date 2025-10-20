„Coaliţia nu depinde de nimeni”. Mesajul lui Florin Manole după zvonurile despre demisia lui Bolojan

Întrebat ce se întâmplă cu coaliţia de guvernare dacă Ilie Bolojan va alege să demisioneze luni, în cazul în care CCR respinge proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, Florin manole a spus, la DC News, că este convins că această coaliţie „poate să supravieţuiască şi fără Florin Manole. Poate să supravieţuiască şi fără Alexandru Rogobete. Şi trebuie să supravieţuiască şi fără Bogdan Ivan, ca să dau doar exemplu de colegi tineri de la PSD. (…) Spun că suntem mulţi oameni care nu au percepţia că sunt indispensabili”.

Întrebat, în continuare, dacă PSD aşteaptă ca PNL să numească un nou premier în cazul unei eventuale demisii a lui Ilie Bolojan, Manole a spus că el nu are „o aşteptare în legătură cu demisia premierului”.

„E dreptul domniei sale să declare orice, evident. Dar, încă o dată, eu cred că această coaliţie poate să meargă mai departe şi fără Manole, ca să dau un exemplu foarte modest. Deci lucrurile merg în această stabilitate”, a mai spus ministrul.

Despre vreo preferinţă în legătură cu un nou premier PNL, Manole a spus că îşi apreciază la fel de mult toţi colegii din Guvern de la celelalte partide şi nu vrea să facă „judecăţi de valoare legătură cu ei, nici nu mă gândesc să fac ordine în PNL în vreun fel. Eu am propria mea ogradă şi mi-a ajuns atât”.