Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summitului APEC

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat joi că președintele Donald Trump se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping pe 30 octombrie, în marja Summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC).

Leavitt nu a oferit detalii despre agenda întâlnirii, însă liderul de la Casa Albă a declarat anterior că se așteaptă ca cei doi lideri să ajungă la acorduri privind comerțul și energia nucleară, dar și să abordeze subiectul importurilor chineze de petrol rusesc.

Întâlnirea va avea loc într-un context tensionat întrucât Trump a anunțat axe vamale de 100% pentru exporturile chineze, care ar urma să intre în vigoare la două zile după summit, ca răspuns la noile restricții impuse de Beijing asupra exportului de metale rare și tehnologii sensibile.

Întâlnirea va fi prima întrevedere directă dintre cei doi lideri din 2019, când s-au văzut la summitul G20 din Japonia.

De asemenea, secretara de presă a anunțat că Trump va mai participa la întâlniri bilaterale cu lideri din Japoniei, Coreei de Sud și Malaeziei.