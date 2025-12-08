Nicușor Dan, prima reacție după alegeri. L-a felicitat pe Ciprian Ciucu: Să-i dăm mijloacele de a guverna orașul

Șeful statului i-a felicita luni pe câștigătorii de la alegerile locale parțiale de duminică. El susține că regula de bază a democrației spune că cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot.

Președintele l-a felicitat și pe liberalul Ciprian Ciucu, care îi va urma în fotoliul de primar general al Capitalei.

„Felicitări și succes lui Ciptian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul.

Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism”, adaugă Nicușor Dan.

El spune că alegerile au fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate.

Șeful statului susține că urmează mize importante: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE.