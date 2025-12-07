Premierul Netanyahu anunță că nu va ieși din viața politică dacă va fi grațiat

Întrebat de un jurnalist dacă ar renunța la politică în cazul unei grațieri, Netanyahu a răspuns simplu: „nu”.

La finalul lunii noiembrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus oficial o cerere de grațiere la președintele Isaac Herzog, în contextul procesului său de corupție. Avocatul său a argumentat că aparițiile premierului în fața instanței îi afectează abilitatea de a guverna eficient.

Anterior cererii oficiale, președintele american Donald Trump i-a scris lui Herzog, solicitând să îl grațieze pe Netanyahu.

Isaac Herzog, președintele Israelului, a anunțat luni că evaluarea cererii premierului Benjamin Netanyahu va fi făcută având în vedere bunăstarea statului și a societății israeliene

Procesul, deschis oficial în 2020, este rezultatul unei anchete îndelungate finalizate cu inculparea lui Benjamin Netanyahu în 2019.

Premierul este acuzat în trei dosare distincte, printre care și primirea unor cadouri în valoare de aproape 700.000 de shekeli (aproximativ 166.500 de lire sterline) de la oameni de afaceri. Netanyahu a pledat nevinovat la toate acuzațiile, susținând că dosarele sunt motivate politic.

În Israel, grațierile sunt acordate, de regulă, doar după încheierea procedurilor legale și după o condamnare, neexistând precedent pentru acordarea unei grațieri în timpul unui proces.