Rogobete promite servicii medicale de prevenție chiar și în zonele rurale greu accesibile

„Servicii medicale de prevenție pentru toți românii, chiar și în zonele rurale greu accesibile. Aceasta nu este o aspirație, ci misiunea noastră primordială. De aici începem să construim punți de încredere și un sistem medical devotat în totalitate oamenilor și nevoilor lor. Extinderea rețelei caravanelor medicale și decontarea serviciilor oferite de acestea prin CNAS reprezintă următorul pas firesc în direcția potrivită. Mai exact, cabinetele medicale mobile de prevenție și screening pentru boli grave vor fi organizate de spitale în parteneriat cu asociații și organizații locale”, spune, joi seara, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Potrivit ministrului Sănătății, din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta serviciile medicale de spitalizare de zi, consultațiile, cât și procedurile diagnostice și terapeutice.

„Serviciile vor fi acordate de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate. Mai mult, extindem rețeaua de autospeciale (cabinete medicale mobile) pentru screening oncologic, cu precădere în zone în care populația nu are acces la servicii medicale. Aceste investigații medicale sunt destinate atât pacienților asigurați, cât și celor neasigurați, indiferent de zona de reședință”, mai spune ministurl.

Ministrul precizează că prin dezvoltarea acestor tipuri de servicii, este oferit acces la sănătate pentru toți românii, indiferent de locul în care trăiesc sau de situația materială.

„Pentru că așa este echitabil și corect. Ai încredere în cei care te pot ajuta. Pentru că încrederea ne vindecă, ne apropie și ne face viața mai ușoară”, îi îndeamnă Alexandru Rogobete pe pacienți.