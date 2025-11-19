Fostul director al Filarmonicii Arad a fost arestat preventiv. Omul de cultură e acuzat că a agresat un cuplu în parcarea unui centru comercial

Ce se întâmplă când mergi prea încet în fața unei mașini în care se află fostul manager al Filarmonicii Arad împreună cu frayele său? Îți iei bătaie, ba poți să ajungi la spital, cu fractură de peroneu, cu 50 de zile de îngrijiri medicale.

Asta i s-a întâmplat unui bărbat care a avut tupeul să meargă prea încet înaintea mașinii în care se afla Adrian Văcean, fost manager al Filarmonicii din Arad, fost profesor de muzică, actualmente lector universitar.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Arad, „la data de 15 noiembrie a.c., două persoane au fost agresate în parcarea unui centru comercial din municipiu.

În urma investigațiilor polițiștilor Biroului de Investigații Criminale, au fost identificați 2 bărbați, de 66 și 47 de ani, bănuiți de săvârșirea faptei.

În baza probatoriului administrat, bănuiții au fost reținuți pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de loviri și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”.

Cine sunt frații Văcean

În altercație, bărbatul s-a ales cu o fractură de peroneu, iar femeia cu care era a fost „doar” pălmuită.

De cealaltă parte, frații Văcean au spus că s-ar fi apărat de cei doi și că s-ar fi aflat în „legitimă apărare”.

Adrian Văcean a ocupat înalta funcție de director al unei prestigioase instituții culturale românești, Filarmonica din Arad, a fost profesor de muzică, iar acum este lector universitar.

Fratele său este arhitect, proprietar al unei firme de arhitectură.

Omul de cultură a fost prezentat, împreună cu fratele său, în fața judecătorului de Drepturi și Libertăți, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Frații Văcean se află acum în arest pentru 30 de zile.