Filarmonica „George Enescu” anunță decesul violonistului Varujan Cozighian

Varujan Cozighian a absolvit Conservatorul din București la clasa maestrului Garabet Avakian și a câștigat numeroase premii internaționale, printre care Premiul Ruggiero Ricci la Geneva și Premiul al III-lea la Concursul Internațional „George Enescu”.

La 24 de ani, în 1960 a fost numit concertmaistru al Filarmonicii bucureștene, la invitația dirijorului George Georgescu.

„Timp de 22 de ani, a reprezentat un reper profesional și uman admirabil și memorabil, grație științei muzicale de cel mai înalt nivel”, potrivit mesajului publicat pe Facebook.

După 1982, s-a stabilit în Spania, unde a contribuit la dezvoltarea Orchestrei Simfonice din Bilbao, în aceeași calitate de concertmaistru. Un moment simbolic al carierei sale a fost revenirea la Ateneul Român în 1994, când a interpretat Simfonia Spaniolă de Édouard Lalo.

„Trupul neînsuflețit al maestrului Varujan Cozighian va fi depus în rotonda Ateneului vineri, 24 octombrie, între orele 9-12”, se mai arată în mesajul publicat de Filarmonica „George Enescu”, pe rețele de socializare.