Statele Unite au operat două zboruri militare pentru deportarea unor români în 2025

Cele două zboruri au fost efectuate cu avioane militare de tip Boeing C-17 Globemaster ale Forțelor Aeriene din State și au zburat pe ruta Dover (SUA) – București, potrivit informațiilor boardingpass.ro confirmate de organizația Human Rights First.

Primul zbor a avut loc în prima săptămână a lunii iunie 2025, iar al doilea la jumătatea lunii august 2025. Ambele avioane cu care acestea au fost operate au aterizat pe aeroportul „Henri Coandă” din București.

Zborurile de acest tip sunt organizate de autoritățile americane pentru repatrierea cetățenilor aflați ilegal pe teritoriul SUA sau care au primit decizii definitive de deportare ca urmare a săvârșirii unor infracțiuni.

Potrivit surselor BoardingPass, alte zboruri de deportare operate de SUA au efectuat în ultimele luni opriri tehnice pentru realimentare în România, înainte de a-și continua traseul către Georgia, Armenia, Egipt, India și alte țări din Asia. Aceste operațiuni au loc de obicei în regim strict confidențial, iar confirmarea acestor tipuri de zboruri și/sau numărul de deportați este greoaie, din cauza lipsei de transparență din partea autorităților.

BoardingPass precizează că a solicitat o confirmare oficială Ministerului Afacerilor Externe cu privire la zborurile de deportare din SUA spre România, însă nu a primit încă un răspuns. Niciun răspuns nu a venit nici din partea US Immigration and Customs Enforcement (ICE).