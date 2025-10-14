Lider PSD despre salariul minim pe economie: Guvernul nu îl poate îngheţa

Corneliu Mureşan a subliniat că majorarea salariului minim „nu este un moft, ci un angajament asumat de România ca stat membru al Uniunii Europene”.

„Este adevărat că această creştere va fi în raport cu evoluţia indicatorilor economici, însă la fel de adevărat este că Guvernul nu poate îngheţa salariul minim, fără să încalce directiva europeană transpusă în legislaţia europeană”, a notat Mureşan, marţi, pe Facebook.

„Intenţiile premierului PNL Ilie Bolojan de a îngheţa salariul minim ar fi un abuz şi o bătaie de joc pentru românii, în special din mediul privat, care oricum se confruntă cu o creştere a preţurilor şi a inflaţiei”, a continuat social-democratul.