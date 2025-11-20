Deputatul PSD Mihai Fifor, nou atac dur la adresa lui Bolojan: Sfidare pură

„Nu cred că mai există cineva, în toată România, care să se îndoiască de faptul că premierul Bolojan este un om cinic, complet lipsit de empatie față de oamenii pe care ar trebui să-i reprezinte. Dar să ieși într-o postare triumfalistă și să le spui românilor că „România e pe drumul cel bun” depășește orice limită. Nu mai vorbim doar de cinism. Vorbim de sfidare pură”, scrie Fifor pe Facebook.

Social-democratul se întreabă dacă premierul e în contact cu realitatea, „dacă asta este România prosperă și fericită a lui Bolojan”.

Fifor lui Bolojan: Românii sunt cu apa la gură

„Românii sunt cu apa la gură, iar premierul le flutură în față statistici care nu mai păcălesc pe nimeni. Pentru că realitatea, pe cifre – dar mai ales în viața de zi cu zi – arată cu totul altceva:

Economia României a scăzut în trimestrul III față de trimestrul precedent.

Salariul mediu a scăzut, iar puterea de cumpărare a fost pulverizată.

Cifra de afaceri din economie scade, la fel și producția industrială.

HoReCa se zbate să supraviețuiască

Construcțiile sunt în declin, iar industria HoReCa se zbate să supraviețuiască.

Inflația s-a dublat față de începutul anului și se menține aproape de 10%”, arată deputatul.

Fifor adaugă că până și președintele Nicușor Dan – „ultimul care ar putea fi suspectat de simpatii PSD-iste, nu opoziția, nu analiștii” – a recunoscut public, la oră de maximă audiență, că „românii o duc mai rău decât acum șase luni”.

De ce obsesia tăierii veniturilor oamenilor?

„Și atunci, dacă România lui Bolojan „merge atât de bine”, de ce ne împinge spre un nou val de austeritate? Dacă „bugetul se echilibrează”, de ce obsesia tăierii veniturilor oamenilor? Răspunsul e simplu: pentru că realitatea contrazice la milimetru tot ce spune premierul. Un premier responsabil ar recunoaște că lucrurile nu merg bine și ar acționa în consecință: ar prelua imediat Programul PSD de stimulare a economiei – singura soluție coerentă, realistă și aplicabilă pentru repornirea motoarelor economice. Dar Bolojan preferă să-și trăiască propriile fantezii economice și refuză să îi audă pe românii care se sufocă de la atâta „bine””, scrie Fifor.

Acesta îi cere premierului să înțeleagă măcar în ceasul al 12-lea că duce „țara în gard”. „Ajunge cu experimentele, cu aroganța și cu încăpățânarea care ne costă miliarde și împinge România spre recesiune”.

Fifor către Bolojan: Este timpul să vă opriți

„Și mai înțelegeți un lucru esențial:

fără măsurile de stimulare economică nu există Pachetul 3.

PSD nu va fi părtaș la ducerea României în recesiune.

Este timpul să vă opriți. România nu mai are luxul de a suporta greșelile dumneavoastră”, conchide social-democratul.