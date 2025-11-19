Bolojan: România pe calea cea bună – venituri în creștere, cheltuieli în scădere

Bolojan a afirmat că măsurile de redresare luate până în prezent funcționează. „Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”. Potrivit șefului executivului, datele din trimestrul al III-lea arată evoluții pozitive față de aceeași perioadă a anului trecut.
Prim-ministrul a prezentat cifrele din trimestrul al III-lea:
Bolojan a precizat că și în luna octombrie se înregistrează o reducere a cheltuielilor de personal, acestea „au scăzut cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei”, după ce în primul semestru crescuseră cu aproximativ 10% față de anul 2024.
În privința fondurilor europene, premierul spune că „a deblocat și renegociat fondurile europene prin programul PNRR”, ceea ce a dus la plăți de 2,62 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie și 1,45 miliarde euro între iulie și septembrie.
Șeful guvernului arată și o îmbunătățire a condițiilor de finanțare. ROBOR la o lună „a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81%”, iar România „se împrumută mai ieftin pe toate maturitățile și în toate monedele”.
Datele prezentate de Bolojan pentru ROBOR sunt următoarele:
„Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiții, educație sau sănătate”, precizează prim-ministrul.
Șeful executivului invocă și datele Comisiei Europene, potrivit cărora investițiile devin principalul motor al economiei și vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fonduri europene și proiectele în derulare.
Deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026.
Premierul mulțumește celor implicați pentru rezultate și transmite că „dacă vom menține acest curs, România va reuși să-și atingă potențialul, iar viața românilor va fi predictibilă și prosperă”.