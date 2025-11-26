Sorin Grindeanu: „La prima vedere, majorarea TVA a fost o greșeală”

Afirmația vine după ce liderul social-democraților a solicitat o analiză amplă la nivelul partidului privind impactul modificărilor fiscale adoptate de Executiv în 2025.

Analiza PSD privind majorarea TVA 2025

Potrivit lui Grindeanu, în interiorul PSD există opinii divergente: unele voci susțin că măririle de taxe au avut un impact pozitiv asupra colectării, în timp ce altele indică faptul că încasările din TVA nu au crescut proporțional cu noile cote.

„Chiar dacă am crescut TVA-ul, încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote”, a explicat liderul PSD, subliniind necesitatea unei evaluări obiective.

Întrebat direct dacă majorarea TVA a fost o greșeală, Grindeanu a răspuns: „La prima vedere așa pare.”

Explicațiile Ministerului Finanțelor privind evoluția încasărilor după majorarea TVA 2025

Ministerul Finanțelor a anunțat luni că încasările din TVA pentru perioada iulie–septembrie au însumat 35,48 miliarde lei, din totalul de 94,75 miliarde lei colectate în primele nouă luni ale anului 2025. Instituția susține, însă, că fluctuațiile din septembrie nu indică o deteriorare a colectării, ci sunt rezultatul unor factori economici previzibili.

Potrivit ministerului, există două cauze majore pentru care creșterea TVA la 21% nu se regăsește integral în încasările din septembrie:

Efectul comportamental al „cumpărăturilor anticipate” – companiile și retailerii au vândut masiv în iulie, înainte de majorarea TVA, ceea ce a mutat o parte importantă a încasărilor în luna august, dar încă la nivelul vechii cote de 19%. Sezonalitatea lunii august, lună cu activitate economică redusă, care se reflectă în încasările din septembrie. În plus, septembrie este o lună cu rambursări ridicate de TVA, ceea ce reduce netul colectat.

Ministerul precizează că evoluția încasărilor din lunile următoare va reveni pe un trend ascendent, pe fondul reluării activității economice și reducerii distorsiunilor generate de schimbarea cotei de TVA. O analiză completă, susțin oficialii, trebuie raportată la intervale similare din anii precedenți pentru rezultate obiective.