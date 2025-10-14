Termocentrala Ișalnița se închide definitiv în 2026. O parte dintre angajați vor fi relocați, alții disponibilizați

Termocentrala Ișalnița, una dintre cele mai importante unități energetice din Oltenia, își va încheia definitiv activitatea la 1 ianuarie 2026, potrivit unui anunț făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul unei întâlniri cu sindicatele, potrivit G4Media.

Decizia marchează sfârșitul unei etape importante pentru Complexul Energetic Oltenia, care trece printr-un amplu proces de restructurare și tranziție energetică.

Negocieri fără rezultat între minister și sindicate

Liderii sindicali din cadrul SE Ișalnița au propus menținerea grupului energetic în conservare, însă toate variantele prezentate au fost respinse de autorități.

Președintele Sindicatului Energetic Craiova, Gelu Ionescu, a declarat că dialogul a fost tensionat, iar argumentele privind păstrarea locurilor de muncă nu au fost luate în considerare.

Ministrul Energiei a transmis că închiderea face parte din calendarul european de renunțare treptată la producția pe bază de cărbune.

Redistribuiri și disponibilizări pentru personalul Ișalnița

O parte dintre angajații cu contracte pe perioadă determinată vor fi concediați, în timp ce personalul cu contracte pe durată nedeterminată va fi redistribuit către termocentralele Turceni și Rovinari.

Măsura este menită să atenueze impactul social al închiderii și să păstreze o parte din forța de muncă specializată în sistemul energetic național.