Ministrul Energiei afirmă că România e pregătită pentru iarnă: Avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale. Media europeană este de 82,8%

„România astăzi are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene. Avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează. Media europeană este de 82,8%. Le mulțumesc încă o dată colegilor pentru implicare și colegilor de la Transgaz pentru modul în care în cursul acestei veri am organizat mai multe întâlniri. Am transmis operatorilor doar faptul că îmi doresc ca gazele pe care le achiziționează în timpul verii la un preț foarte bun, să fie cele care se înmagazinează în depozite la iarnă. Tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea fluctuații ale prețului”, a transmis Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, România are în vigoare o schemă de plafonare-compensare până în 31 martie, care garantează absența fluctuațiilor de preț. Astfel de fluctuații ar pune presiune pe bugetul de stat.

Întrebat despre episoadele de aproape-blackout din februarie și perioada Paștelui, ministrul a exprimat încredere în echipa Departamentului Energetic Național și a menționat că se lucrează la renegocierea cu Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune și la digitalizarea rețelelor electrice.

„Aceste centrale aduc echilibru în sistemul energetic național, într-o formă în care să nu pună în pericol alimentarea cu energie electrică, în special în această iarnă. Presiunea cea mai mare există în timpul iernii și există un potențial scenariu în această direcție în anumite condiții. Dar ceea ce este foarte important este că lucrăm inclusiv la mecanisme de finanțare pentru digitalizarea rețelelor electrice și sisteme integrate”, a spus ministrul.