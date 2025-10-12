Ivan: România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, duminică, că România a fost selectată printre cele șase state europene care vor găzdui centre dedicate dezvoltării inteligenței artificiale, în cadrul inițiativei EuroHPC-AI Factories.

Potrivit fostului ministru al Digitalizării, „vin și roadele lucrurilor pe care le-am susținut ca Ministru al Digitalizării! România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories – huburi strategice dedicate dezvoltării inteligenței artificiale la nivel european”.

El consideră această reușită „o confirmare a direcției pe care România a ales-o și pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării: o economie bazată pe inovație, tehnologie și competențe înalte”.

„Am susținut acest proiect alături de Victor Negrescu, Mihnea Costoiu, Victor Vevera și Dragoș Vlad – o echipă care a crezut în potențialul României chiar și atunci când drumul părea dificil”, a precizat Ivan.

Despre proiectul RO AI Factory, ministrul precizează că este „o investiție de 50 de milioane de euro, coordonată de ICI București împreună cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și parteneri din mediul privat și asociativ” și că „va deveni un centru național de excelență în inovare și supercomputing”.

„Misiunea este clară: să transformăm companiile românești din simple utilizatoare de tehnologie în creatoare de soluții bazate pe inteligență artificială. AI Factory România va oferi acces la infrastructuri de calcul de înaltă performanță, programe de instruire și expertiză tehnică pentru startup-uri, IMM-uri și cercetători români”, conchide Ivan.

RO AI Factory reprezintă prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale și supercomputingului, parte a inițiativei europene EuroHPC – AI Factories. Proiectul va include un supercomputer de ultimă generație și o platformă deschisă pentru cercetare, inovare și dezvoltarea de aplicații AI în domenii precum securitatea cibernetică, industria, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome.