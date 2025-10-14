Vara 2025 în imobiliare: cifre, tendințe și diferențe majore între orașe (P)

Pe baza datelor oficiale ANCPI, piața imobiliară vara 2025 a fost activă, dar cu variații lunare evidente. În cele trei luni analizate (iunie-august) s-au înregistrat 168.639 de tranzacții (49.193 în iunie, 66.013 în iulie, 53.433 în august). Vârful a fost în iulie, urmat de o normalizare în august, însă peste nivelul din 2024 pentru aceeași lună. În paralel, 92.363 de ipoteci au fost înregistrate la nivel național, semnal clar că cererea finanțată prin credit rămâne puternică.

Un alt indicator important: zona București–Ilfov concentrează aproximativ un sfert din tranzacțiile verii (aproximativ 24,9%), confirmând rolul dominant al regiunii metropolitane în piața imobiliară vara 2025.

Iunie 2025: start stabil și creditare în creștere

Iunie a adus o piață imobiliară echilibrată, cu activitate solidă în marile centre urbane și în județele care continuă să atragă investiții. Numărul total de tranzacții a fost de 49.193, cu 3.475 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai dinamice județe au fost București (7.662 de vânzări), Ilfov (4.011) și Brașov (2.372), confirmând că aceste regiuni rămân motoarele pieței imobiliare din România.

La polul opus, Călărași (306), Ialomița (273) și Teleorman (67) continuă să înregistreze activitate redusă, semn al disparităților regionale care persistă în piață.

Pe segmentul de creditare, 27.235 de ipoteci au fost înregistrate în iunie, cu peste 2.000 mai multe decât anul trecut – un semnal clar că mulți cumpărători și-au pregătit achizițiile pentru lunile de vârf ale verii.

Iulie 2025: luna de vârf a verii

Luna iulie a marcat un vârf de activitate pentru piața imobiliară din România, cu 66.013 tranzacții, cea mai ridicată cifră din sezonul estival. Volumul a crescut cu 16.820 de unități față de iunie și cu aproape 9.000 mai mult decât în iulie 2024, semn că interesul pentru achiziții a revenit puternic în mijlocul verii.

Bucureștiul a rămas lider detașat, cu 11.518 vânzări, urmat de Ilfov (5.264) și Cluj (3.433) – zone care continuă să atragă cumpărători prin dezvoltarea constantă și oferta variată.

La nivelul reședințelor de județ, Iași, Cluj-Napoca și Constanța s-au remarcat printr-o activitate intensă, fiecare depășind pragul de o mie de tranzacții.

Totodată, segmentul de creditare a înregistrat o creștere semnificativă, cu 34.761 de ipoteci la nivel național, cu peste 4.000 mai multe față de anul precedent, confirmând încrederea tot mai mare a cumpărătorilor în stabilitatea pieței și apetitul băncilor pentru finanțare imobiliară.

August 2025: revenire la ritm normal, dar peste 2024

După un iulie record, luna august a adus o răcire firească a pieței imobiliare, odată cu perioada concediilor și o ușoară temperare a cererii. S-au înregistrat 53.433 de tranzacții, cu 12.580 mai puține față de iulie, dar totuși cu 2.366 mai multe decât în aceeași lună a anului 2024, semn că activitatea rămâne ridicată față de anul precedent.

Bucureștiul s-a menținut în frunte cu 10.237 de vânzări, urmat de Ilfov (3.246) și Brașov (2.704), în timp ce, la nivelul reședințelor de județ, Brașov, Iași și Cluj-Napoca au fost cele mai dinamice orașe.

Pe partea de creditare, ritmul s-a menținut solid, cu 30.367 de ipoteci înregistrate – cu 1.780 mai multe față de august 2024. Acest indicator confirmă că interesul pentru achizițiile finanțate prin credit rămâne constant, chiar și în lunile mai calme, consolidând tendința generală de stabilitate și maturizare a pieței.

Topuri regionale și contraste

Privind din perspectivă regională, Bucureștiul și Ilfovul domină autoritar piața, cu aproximativ 41.938 de tranzacții înregistrate pe durata verii, adică aproximativ un sfert din totalul național. Zona metropolitană București–Ilfov confirmă un nivel ridicat de mobilitate, unde achizițiile sunt determinate atât de cererea pentru locuire, cât și de investițiile în scop de închiriere – un semn clar al unei piețe mature și diversificate.

În contrast, Brașov, Cluj și Iași se afirmă ca poli regionali de dezvoltare, menținând o cerere constantă datorită universităților, sectorului IT și turismului, dar și datorită migrației interne dinspre zonele mai puțin dezvoltate.

La celălalt capăt al clasamentului, Teleorman, Sălaj, Ialomița și Călărași rămân cu volume scăzute de tranzacții, reflectând decalajele economice și demografice persistente care continuă să segmenteze piața imobiliară românească între centrele dinamice și regiunile periferice.

Ce înseamnă aceste date pentru cumpărători și vânzători

Cumpărătorii

Pentru cumpărători, datele din această vară confirmă un ritm alert în marile orașe, unde cererea depășește frecvent oferta. Asta înseamnă că pregătirea documentelor din timp – acte, preaprobări bancare, verificări – poate face diferența între a prinde o locuință potrivită sau a o pierde.

Totodată, numărul mare de ipoteci arată un interes crescut pentru achiziții prin credit, iar acest context aduce, paradoxal, oportunități: competiția ridicată între bănci poate însemna condiții mai avantajoase pentru credite. În același timp, cumpărătorii ar trebui să evite costurile ascunse și intermedierile opace care pot ridica prețul final cu mii de euro. Alegerea unor platforme transparente, cu listări directe și mesagerie sigură, devine astfel un filtru esențial în procesul de achiziție.

Vânzătorii

Pentru vânzători, vara rămâne perioada cea mai activă a anului, dar realismul prețului și calitatea prezentării fac diferența între o tranzacție rapidă și una întârziată. În marile orașe, unde competiția este intensă, fotografiile corecte, descrierile clare și documentele complete pot scurta semnificativ timpul până la vânzare.

De asemenea, interacțiunea directă cu cumpărătorii și lipsa comisioanelor cresc șansele de a obține o ofertă serioasă, eliminând zgomotul produs de anunțurile duplicate sau intermediarilor fără valoare reală adăugată.