Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis alerta pentru consumatori.

Primul produs este Delikat Borș Legume, ambalaj de 165 de grame, cu codul EAN 8720182944849 și codul lotului 528003C93.

Al doilea produs este Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței, ambalaj de 12 grame, cu codul EAN 8712100867507 și codul lotului 527810C93.

Alertă alimentară: Două produse retrase urgent din magazine

Consumatorii care au cumpărat aceste produse din loturile menționate sunt rugați să nu le consume.

Produsele pot fi returnate la Serviciul Clienți din orice magazin Auchan. Vor primi înapoi toți banii, fără să fie nevoie de bonul fiscal.

Pericol în supe instant vândute la Auchan și Kaufland

Produsele au fost vândute în mai multe magazine din țară. Lista completă a magazinelor este disponibilă pe site-ul ANSVSA: www.ansvsa.ro