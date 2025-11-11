Selgros retrage urgent trei produse Unilever. Risc de particule metalice și cauciuc!

Consumatorii sunt avertizați să nu consume produsele achiziționate din loturile vizate.

Produsele retrase sunt Delikat Borș Legume de 165 grame (EAN 8720182944849, lot 528003C93), Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței de 12 grame (EAN 8712100867507, lot 527810C93) și Knorr Punga Magică Friptură Porc Usturoi Afumat de 29 grame (cod de bare 8712566109739, loturi 528630C93 și 528730C93).

Magazinele Selgros Cash&Carry unde au fost distribuite produsele:

Selgros Brașov – Calea București nr. 231

Selgros Bacău – Prelungirea Brădului nr. 135B

Selgros Cluj-Napoca – Calea Someșeni nr. 8

Selgros Brăila – Str. Râmnicu Sărat nr. 92B

Selgros Constanța Sud – Dragoș Vodă, Lazu.

Consumatorii pot returna produsele la Serviciul Clienți și vor primi contravaloarea integrală, fără a fi necesar bonul fiscal.

Anunțul a fost publicat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

