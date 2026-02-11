Liniile electrice care traversează terenurile ar putea fi mutate, la cererea proprietarilor

Inițiativa introduce pentru prima dată o procedură clară prin care o astfel de cerere poate fi analizată și, dacă este posibil tehnic, pusă în practică.

În prezent, rețelele electrice pot fi amplasate și menținute pe terenurile private în baza dreptului de uz și de servitute, însă proprietarii nu au un mecanism juridic prin care să ceară modificarea traseului atunci când infrastructura le creează probleme. Legea actuală „instituie în mod robust drepturile operatorilor de a-şi amplasa, menţine şi exploata infrastructura pe proprietăţi private”, dar nu oferă „un drept procedural clar pentru proprietarul terenului afectat de a solicita modificarea (relocarea) acestei infrastructuri”, explică inițiatorii.

Blocaje în lipsa reglementărilor

Potrivit acestora, lipsa de reglementare duce frecvent la blocaje: proprietarii nu pot face investiții, iar distribuitorii nu au obligația să intervină dacă situația nu ține de propriile lor planuri de modernizare. „Proprietarul nu poate iniţia relocarea, iar operatorul nu are nicio obligaţie legală de a da curs solicitării, chiar şi în situaţia în care proprietarul este dispus să suporte integral costurile aferente”, spun autorii proiectului.

Relocarea în subteran

Propunerea introduce un articol nou în Legea energiei electrice și gazelor naturale (Legea nr. 123/2012), care permite oricărei persoane fizice sau juridice să ceară, pe cheltuială proprie, trecerea în subteran a liniilor electrice aeriene care trec peste terenul său. Măsura se aplică indiferent de tipul proprietății și are ca scop „asigurarea utilizării eficiente a terenurilor respective”, inclusiv prin realizarea de construcții sau alte investiții compatibile cu destinația acestora.

Costurile revin celui care cere mutarea

Procedura ar urma să fie destul de simplă. Persoana interesată depune o cerere însoțită de documente privind proprietatea, planuri și o descriere a proiectului afectat de prezența liniei electrice. Distribuitorul este obligat să răspundă în cel mult 30 de zile, spunând dacă lucrarea este posibilă tehnic, cât ar costa și în cât timp poate fi realizată.

Dacă soluția este considerată fezabilă, se organizează o întâlnire cu toate persoanele ale căror terenuri ar putea fi afectate de noul traseu subteran, pentru a discuta condițiile lucrării și eventualele despăgubiri. Toate costurile ar reveni solicitantului: proiectare, execuție, demontarea infrastructurii vechi și compensarea altor proprietari, dacă noul traseu subteran le afectează terenurile.

După finalizare, noua linie subterană devine parte din rețeaua publică de distribuție și intră în exploatarea operatorului, care va răspunde ulterior de întreținere și funcționare.

Modernizare fără bani publici

Inițiatorii susțin că reglementarea ar debloca investiții și ar reduce conflictele administrative, permițând modernizarea proprietăților fără costuri pentru bugetul public. Pe de o parte, rețeaua electrică rămâne protejată și administrată de operatori, pe de altă parte, proprietarii primesc un instrument legal pentru a-și putea valorifica terenurile.

Măsura ar genera beneficii și pentru infrastructură, deoarece lucrările ar duce la modernizarea punctuală a rețelelor „fără costuri directe pentru operator”.