Ministrul Energiei: Termocentralele trebuie să funcționeze atâta timp cât România are nevoie de ele

Detaliile legate de planul de restructurare revizuit și pașii făcuți pentru menținerea capacităților pe cărbune în funcțiune au fost temele consultărilor avute joi de ministrul Energie, Bogdan Ivan, cu sindicaliștii și conducerea Complexului Energetic Oltenia.

„Termocentralele trebuie să funcționeze atâta timp cât România are nevoie de ele”, susține ministrul Energiei Bogdan Ivan.

El a avut joi o nouă rundă de consultări cu reprezentanții sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia și conducerea companiei, despre planul de restructurare revizuit și pașii concreți pe care îi face România pentru menținerea capacităților pe cărbune în funcțiune.

„Facem toate eforturile pentru a găsi soluții viabile și echilibrate, care să răspundă atât cerințelor Comisiei Europene, cât și nevoilor economice și sociale ale regiunii”, adaugă ministrul.

El spune că imediat după finalizarea discuțiilor cu Comisia Europeană va avea o nouă întâlnire cu sindicatele: „Toți pașii pentru prelungirea activității CE Oltenia sunt făcuți în dialog permanent cu oamenii care asigură, zi de zi, energia României”.