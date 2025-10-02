Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili: Ce spune Bogdan Ivan despre un nou plafon la curent

Conform propunerii, persoanele ale căror venituri lunare se situează între 2.500 și 3.000 de lei ar putea beneficia, în perioada rece a anului, de o limitare a costului energiei electrice la 1 leu pe kilowatt-oră. Ministrul a accentuat că această inițiativă are scopul de a atenua impactul creșterii prețurilor asupra locuințelor deja afectate și a menționat că se ia în considerare și măsura blocării deconectării de la rețea pentru consumatorii care nu reușesc să achite facturile. El a subliniat imperativul de a asigura condiții minime de trai, afirmând: „Nu putem lăsa oamenii în frig și întuneric”, scrie Gândul.

Tranziția de la plafonarea generală la asistență țintită

Până la jumătatea anului 2025, România a operat cu un sistem de plafonare generalizată a prețului la electricitate. Această politică a fost ulterior înlocuită cu un sprijin financiar concret, de 50 de lei lunar, destinat persoanelor cu resurse financiare limitate. Cu toate acestea, gestionarea facturilor de energie prezintă în continuare dificultăți pentru numeroase familii, iar presiunea economică se intensifică pe măsură ce se apropie sezonul rece.

România, printre piețele cu costuri ridicate la energie

Ministrul Energiei a semnalat o problemă recurentă: în anumite momente ale zilei, prețul energiei electrice în România se numără printre cele mai ridicate din Europa, cu prețuri de import ce pot fluctua între 1.000 și 2.500 de lei pe megawatt-oră. Această situație nu afectează doar consumatorii casnici, ci și competitivitatea companiilor cu activitate de export, ale căror costuri de producție înregistrează o creștere semnificativă.

Așteptarea unei decizii politice

Proiectul privind noul mecanism de plafonare urmează să fie supus dezbaterilor în cadrul coaliției de guvernare. Se estimează că implementarea ar putea demara odată cu iarna 2025-2026. Autoritățile consideră necesară identificarea unei soluții echilibrate, care să ofere protecție consumatorilor vulnerabili fără a compromite stabilitatea pieței energetice.